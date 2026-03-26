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荷莫茲海峽封鎖 南亞未發布不可抗力…鄒明仁：產品結構不同
美伊戰爭造成中東能源運輸動脈荷莫茲海峽遭封鎖，全球石油供應短缺，台塑四寶中，包括台塑化、台塑、台化皆已陸續發布不可抗力（Force Majeure），剩南亞未發布。
對此，南亞總經理鄒明仁向中央社記者表示，南亞的產品結構與其他三寶不太一樣，南亞有一半營收來自環氧樹脂、玻纖布、銅箔和CCL（銅箔基板）等，其他產品包括EG（乙二醇）等化工產品，以及聚酯產品和塑膠加工產品等。
整體而言，南亞比較多石化產品偏中下游，缺貨、漲價的傳導速度會比較慢，目前暫不考慮發布不可抗力，並且儘可能朝這個方向努力。
鄒明仁強調，這波美伊戰爭對於石化上游原料供應的衝擊相當大，南亞持續與客戶溝通，呼籲大家夠用就好，這個時候不要囤貨，一起共度難關。
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