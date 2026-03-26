快訊

京華城案柯文哲為何被判17年？ 台北地院判決理由看這裡

以軍襲擊！伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令陣亡 傳負責封鎖荷莫茲海峽

電價審議會明天舉行…討論4月電價費率 經濟部爭取凍漲

聽新聞
0:00 / 0:00

荷莫茲海峽封鎖 南亞未發布不可抗力…鄒明仁：產品結構不同

中央社／ 記者曾仁凱台北26日電
南亞總經理鄒明仁。(本報系資料庫)
南亞總經理鄒明仁。(本報系資料庫)

美伊戰爭造成中東能源運輸動脈荷莫茲海峽遭封鎖，全球石油供應短缺，台塑四寶中，包括台塑化、台塑、台化皆已陸續發布不可抗力（Force Majeure），剩南亞未發布。

對此，南亞總經理鄒明仁向中央社記者表示，南亞的產品結構與其他三寶不太一樣，南亞有一半營收來自環氧樹脂、玻纖布、銅箔和CCL（銅箔基板）等，其他產品包括EG（乙二醇）等化工產品，以及聚酯產品和塑膠加工產品等。

整體而言，南亞比較多石化產品偏中下游，缺貨、漲價的傳導速度會比較慢，目前暫不考慮發布不可抗力，並且儘可能朝這個方向努力。

鄒明仁強調，這波美伊戰爭對於石化上游原料供應的衝擊相當大，南亞持續與客戶溝通，呼籲大家夠用就好，這個時候不要囤貨，一起共度難關。

台化 銅箔基板 台塑四寶 南亞 台塑

延伸閱讀

一人跌倒、全家跌倒！南亞科盤中急殺 台塑集團股漲幅縮小

貨櫃海運價格下月喊漲 陽明新約價將走揚 長榮、萬海不排除調整

中東衝突影響供應鏈 中國製造業表現更受挫

塑料斷貨…建材、車用零件 也恐漲價

相關新聞

20年最大工業地產交易、美光買銅鑼廠助攻 第1季商用市場衝961億新高

根據第一太平戴維斯統計，第1季大型商用不動產成交金額（單筆3億元以上）達961億元，年增74%，創下單季交易最大規模。

麗寶搶攻商辦市場！推全新品牌「麗寶ACE」 台中站前打頭陣

全球供應鏈重組與AI產業鏈加速發展帶動下，企業營運模式正從製造導向邁向全球運籌，商辦市場同步出現結構性轉變。麗寶集團看準趨勢，26日宣布，首度推出「麗寶ACE」商辦品牌，並以台中車站核心區作為首發據點，搶進企業總部升級市場。

為迎接新車！ 台灣高鐵燕巢總機廠今動土擴建

台灣高鐵（2633）新世代列車N700ST即將於7月出廠，為因應未來新車維修需求，高鐵公司正持續推動多項維修廠房擴建與調整工程，26日於高雄舉行「燕巢總機廠空間調整暨新建綜合廠房與立體停車場統包工程」動土典禮，持續為新車導入做好準備。台灣高鐵公司向日本採購的12組新世代列車N700ST，第一組八月即將到達台灣，預計自2027年下半年起，新車陸續投入營運服務。

外送要變貴還變便宜？Grab砸6億美元吞foodpanda 台灣人將面臨關鍵轉折

東南亞平台巨頭Grab宣布，以6億美元收購foodpanda台灣業務，正式進軍台灣外送市場。這不僅是Grab首次跨出東南亞的重要布局，也讓原本已趨成熟的台灣外送產業，迎來關鍵轉折。當平台從補貼競爭走向效率競爭，這筆交易的影響，將不只改變市場版圖，更可能重塑整個產業的競爭邏輯。 23日台灣晚間八點，Grab集團執行長陳炳耀（Anthony Tan）、總裁兼營運長Alex Hungate及財務長Peter Oey共同出席線上直播會，親自針對併購foodpanda台灣業務進行說明，並回應金融分析師的提問。而依照Grab的公開說明，這樁收購交易尚需主管機關核准，過渡期間，原有平台仍將維持運作，確保用戶與商家服務不中斷。若一切順利，預計將於 2026 年下半年完成。 這場備受矚目的收購案，不僅標誌著Grab成立14年來首度跨出東南亞市場，更顯示其欲將台灣打造為其全球獲利「模範生」的強烈野心。 而先前併購foodpanda台灣未果的Uber Eats第一時間也發出聲明稿：「此一交易案驗證了

台南熱門申貸路段出爐 第一名安平這條路平均房貸700萬元有找

台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，台南市2025年全市核貸筆數最多的路段，由安平區「國平北路」以748件一馬當先，榮登年度最熱門申貸路段！同時，該路段平均房貸金額約為627萬元，同樣為5大熱門路段中最親民！排名第二為安南區的「安富二街」，核貸件數221件，其餘包括安南區「安中二街」、東區「崇賢一路」及歸仁區「歸仁五路」，同步入榜前五強。

路易莎併「傑克兄弟牛排」拓展餐飲版圖 挑戰台北最高CP值

路易莎（2758）集團積極拓展餐飲版圖再下一城，併購知名「傑克兄弟牛排」，路易莎董事長黃銘賢表示，持續推動多品牌策略，路易莎咖啡今年展店目標為30家，餐飲預計會開出20家，未來持續深耕美式餐飲，併購知名的「傑克兄弟牛排」後，今年營收目標再成長衝上40億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。