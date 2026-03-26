亞泥MSCI ESG評級升至AA級 躋身永續領先群

亞泥（1102）26日宣布，在全球永續轉型加速推進之際，亞洲水泥再度交出亮眼成績。國際權威評級機構MSCI最新公布ESG評級結果，亞泥由A級提升至AA級，不僅展現其長期推動低碳轉型與永續治理的具體成果，更凸顯在國際嚴格評鑑標準下的領先競爭力。

MSCI今年導入新版ESG評級模型5.0，進一步強化企業風險暴露、實質績效與財務重大性的評鑑標準，並細化爭議事件與管理指標的評分機制。在評等邏輯全面趨嚴、更重視實質表現而非僅止於政策承諾的情況下，亞泥仍成功由A級躍升至AA級，顯示其整體ESG表現已達產業領先水準。

根據MSCI報告，亞泥在廢棄物管理、社區關係及生物多樣性等面向表現亮眼。其中，生物多樣性管理獲得10分滿分，透過礦山復育、棲地營造與原生種復育行動，使開採區逐步轉化為多樣物種共存的生態環境，重建生態鏈並提升自然韌性。報告亦指出，亞泥在廢棄物管理與社區參與方面持續取得進展，展現其在環境治理與在地連結上的長期投入。

在社會面向中，職業安全管理表現尤為突出。MSCI特別指出，亞泥在員工安全管理實務上具領先地位，目前所有營運據點均已取得ISO 45001職業健康安全管理系統認證，有效降低作業風險，體現企業對人本價值的重視。

ESG策略與本業發展相互支撐的模式，使亞泥持續累積穩健的企業韌性並體現在經營績效上。亞泥已連續八年創下稅後淨利破百億元紀錄，並連續42年配發股利，展現長期穩定的獲利能力與持續回饋股東的經營實力。

除MSCI的AA級肯定外，亞泥亦持續入選S&P Global《永續年鑑》，並在CDP氣候變遷評比中取得A級最高等級，顯示其國際競爭力已獲全方位認可。

亞泥表示，此次評級提升反映公司長期深耕ESG治理的成果。未來將持續依據MSCI ESG評級指標進行滾動優化，深化永續管理策略，在穩健發展水泥本業的同時，加速低碳轉型，朝與環境共生、與社會共好的方向穩健前行。