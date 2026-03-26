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禾榮科中子放射照射系統涵蓋BNCT治療計劃系統 通過TFDA醫材認證

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
禾榮科總經理沈孝廉。 崔馨方／攝影
禾榮科總經理沈孝廉。 崔馨方／攝影

禾榮科（7799）26日宣布，旗下核心產品「中子放射照射系統」之醫材認證正式通過衛福部食藥署（TFDA）審查，並擴大涵蓋關鍵的「治療計劃系統（Treatment Planning System）」。這將讓禾榮科的硼中子捕獲治療（BNCT）從昂貴、耗時的實驗性療法，轉化為更精準、高效的臨床解決方案。

禾榮科表示，本次獲得認證的治療計劃系統，為BNCT臨床治療帶來了革命性的升級，其具備三大亮點，首先，是3D導航，精準打擊：系統能根據患者的電腦斷層影像建立立體模型，精準計算劑量分布，並決定包含射束入射位置、角度與時間的照射方案，就像為醫師裝上「3D導航」，在重擊病灶同時，給予正常器官最強保護力。

其次是運算奇蹟─數小時縮短為數分鐘：過去國際BNCT應用多採用通用型蒙地卡羅（Monte Carlo）軟體，單一照野計算往往需耗費數小時。禾榮科匯集國內核工人才，成功自主研發「BNCT專用蒙地卡羅計算核心」，僅僅利用市售多核心個人電腦，即將運算時間大幅縮短至數分鐘內完成，大幅減少患者的等待焦慮。

第三是臨床應變與治療品質：極致的計算性能，讓醫療團隊能在有限時間內探索更多潛在的治療方案。面對臨床上突發或狀況多變的患者，系統的高效運算能賦予醫療團隊更即時的緊急應變能力，提升醫療品質。

禾榮科指出，過去BNCT治療必須仰賴核子反應爐，存在著治療流程不便的挑戰。禾榮科技自成立以來，致力於發展「加速器型硼中子捕獲治療（AB-BNCT）」，成功將治療系統「微縮化」至可建置於醫療院所的規模，持續推動次世代放射治療設備的國產化與普及化，讓這種頂尖療法真正走入基層，以造福更多在地患者。

公司並表示，近年來禾榮科在AB-BNCT領域的發展已達成多項重大里程碑。首先，過去BNCT多用於難治的頭頸癌，禾榮科目前與各大醫學中心合作，已將潛在研究拓展至胸腔腫瘤、惡性肉瘤及罕見腦瘤。迄今已累積超過200人次以上臨床試驗與恩慈治療的照射治療經驗，建立起完善且標準化的臨床作業流程（SOP），更為未來擴展更多適應症奠定堅實的醫學基礎。

此外，禾榮科是全球極少數能同時開發「硬體設備、核心軟體、含硼藥物」的企業，除了設備端持續優化，亦積極投入含硼標靶藥物（B10-LBPA）與核醫診斷用藥（F18-FBPA）的研發與臨床評估，在國內建構出完整的BNCT發展生態系。

最後，禾榮科的實力已獲得國際認可，近期攜手新加坡國立大學醫院等跨國醫療與科研機構，共同建置東南亞首座AB-BNCT研發中心，確立台灣在亞太區精準醫療的指標地位。

此次「治療計劃系統」順利納入TFDA醫材認證，不僅是BNCT臨床應用及軟體運算效能的重大突破，更宣告禾榮科技拼上AB-BNCT整體解決方案的關鍵拼圖，未來將持續以台灣為創新研發基地，向全球市場邁進。

醫學中心 電腦斷層

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