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星舟快充參與會員共享充電漫遊計畫 打造全台最大充電網

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

泓德能源（6873）集團旗下電動車充電營運商星舟快充26日宣布參與「會員共享充電漫遊」計畫，與多家充電業者共同推動跨品牌充電互通。「會員共享充電漫遊」將成為全台規模最大充電網，未來完成平台整合後，電動車主能透過參與計畫的任一合作夥伴充電平台，跨品牌查找站點並啟動充電服務，帶動台灣電動車充電便利性邁向新里程碑。此外，星舟快充即將推出兒童節連假限時費率調降，活動範圍遍及全台，提供電動車主最佳充電選擇。

星舟快充持續以電動車主需求為核心推動服務發展，不僅與Porsche、Mercedes-Benz、Toyota、LUXGEN等車廠合作，提供充電漫遊及購車充電優惠等服務，26日更宣布加入「會員共享充電漫遊」計畫，進一步拓展跨品牌充電便利性。該計畫以打造「全台最大充電網」為目標，串連北、中、南多家充電業者，包括星舟快充、EVOASIS源點科技、Tail特爾電力、中興電工iCharging、區快充電動車充電站、雲樁科技、創玖科技、能源驛站、大猩猩電充、HiEV、EVEZ等業者。透過跨品牌充電互通，未來電動車主只需使用單一會員帳號，即可於不同品牌站點啟動充電服務，降低跨平台使用門檻，擴大車主可使用的充電網絡。

星舟快充目前於全台站點充電槍數量已超越600槍，持續擴大站點布局。透過會員共享充電漫遊，各家充電夥伴逐步串聯，計劃整體規模涵蓋全台60%的DC快充槍數，橫跨國道快充站、城市精華區停車場、觀光景點及百貨商場等多元充電場域，藉由「站點共享」與「通路資源合流」，進一步提升台灣電動車充電環境的可用性與便利性。

星舟快充近期亦陸續啟用高功率快充專用站，包含位於苗栗設有24席大規模的「竹南可愛專用站」及台北精華地段「內湖堤頂專用站」，預計4月再啟用鄰近台中總站夜市與好市多的「台中溝背專用站」，全站配置6樁360 kW DC快充樁，支援CCS1及CCS2雙槍規格。此外，同步推出「兒童節連假限時費率優惠」活動範圍遍及全台，快充費率最低每度5.5元，持續透過站點布建與費率優化，提供電動車主最佳的充電選擇。

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