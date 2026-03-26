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建築園冶獎獲高雄市長陳其邁肯定 並期許建築導入AI、以人為本

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
建築園冶獎獲高雄市長陳其邁肯定，並期許建築導入AI、以人為本。園冶獎／提供
建築園冶獎獲高雄市長陳其邁肯定，並期許建築導入AI、以人為本。園冶獎／提供

備受全國建築界肯定的建築園冶獎入第32年，26日由主任委員黃啟倫率隊，拜會高雄市長陳基邁，宣布重啟「消費者評選機制」，並同步規劃誓師大會與擴大頒獎典禮，象徵建築評選邁向「專業與全民參與」的新階段。

一同與會者包括協辦單位高雄市不動產開發公會理事長柯俊吉、大高雄市不動產開發公會理事長李正聰、高雄市建築師公會理事長羅必達等人。

陳其邁表示，建築園冶獎長期致力於提升住宅品質與城市景觀，對整體市容環境具有重要貢獻。他並指出，在AI快速發展的時代，建築應回歸「以人為本」的核心價值，並建議建築產業積極導入AI應用，提升居住服務品質與效率。

建築園冶獎自高雄發起，透過專業評審實地評選制度及「不收報名費」機制，長年建立高度公信力，並逐步串聯全台建築專業力量，成為兼具專業性與公共價值的重要平台。

黃啟倫表示，感謝高雄市政府在園冶獎草創時期即給予支持，讓平台得以穩健成長。今年隨著台北市正式加入評選體系，建築園冶獎已完整涵蓋全台，正式邁向全國性規模的建築評選平台。

建築園冶獎執行團隊表示，6月27日將舉辦「高雄市大樓住宅建築景觀類決選暨消費者人氣獎評選活動」，並於當日上午在高雄市政府四維行政中心前廣場舉行誓師大會，集結專業評審與消費者評選代表，共同啟動年度重要活動，提升社會關注與參與度。

此外，頒獎典禮預計於9月舉辦，場地優先評估高雄流行音樂中心，將以城市級活動規格呈現年度建築成果，並邀請市長出席頒獎，進一步提升高雄城市品牌與建築美學能見度。

高雄市政府表示，全力支持建築園冶獎，建築不僅形塑城市景觀，更深刻影響市民生活品質，對建築園冶獎長期推動建築品質與城市美學表達肯定，並期待透過持續合作，打造更具國際視野與永續價值的城市環境。

建築園冶獎執行團隊指出，重啟消費者評選制度，象徵建築評選回到最核心的價值——「使用者體驗」。透過消費者的選擇，可更深入理解實際需求，提升產品競爭力與品牌辨識度，並在市場中創造更高價值。

未來也將持續透過專業機制、公共參與與國際交流，推動建築產業升級，讓高雄成為台灣建築美學的核心城市。

建築園冶獎獲高雄市長陳其邁肯定，並期許建築導入AI、以人為本。園冶獎／提供
建築園冶獎獲高雄市長陳其邁肯定，並期許建築導入AI、以人為本。園冶獎／提供

建築 高雄 陳其邁

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