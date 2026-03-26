台塑企業暨王詹樣公益信託 16年來贊助432選手、獲487項國際冠軍

台塑企業（1301）暨王詹樣公益信託於26日於「體育署聯合辦公大樓」舉行「台塑燃星暨未來之星聯合記者會」，將持續贊助22名網球、撞球、桌球及羽球選手，期許他們可以再突破自我，為國爭光。體育計畫今年已邁入第16年，累計贊助選手達432人次、獲得487項國際賽冠軍，總共投入近4億元。

主任委員王文淵表示，許多年輕有潛力的選手常受限於經濟因素，在追求體育夢想的道路上必須克服重重困難，才能在體壇嶄露頭角。為了能讓台灣選手們站上國際舞台發光發熱，並呼籲社會各界共同關注且持續推動體育發展的重要性，台塑企業暨王詹樣公益信託由總管理處林振添資深經理代表出席，同時與會的還有運動部競技運動司盧淑姿專門委員、中華奧林匹克委員會曾文宏副秘書長及長庚運動醫學委員會楊宗憲委員，他們皆對王詹樣公益信託多年來深耕體育、培育年輕潛力選手給予肯定。

2026年贊助的22位選手中，有自年輕開始贊助至今的體壇好手，也有近期崛起年輕有潛力的新星選手。每位台塑之星選手們成功背後，皆需付出不斷地努力及失敗的挑戰，但他們仍秉持著追求夢想的初衷，堅持練習不懈，並從挫敗中勇敢站起來。台塑企業暨王詹樣公益信託也持續陪伴選手成長，除了提供資源支持外，亦與各單項協會共同針對選手發展擬定年度成長目標，期望引導選手一步步朝目標邁進，在穩定累積實力的同時，逐步實現自己的運動夢想。

從2015年（年僅12歲）就開始贊助的「台塑桌球之星林昀儒」，近期在WTT杜哈賽封王並同時拿下新加坡大滿貫賽男單決賽亞軍，締造台灣球員在大滿貫賽單打最佳戰績；「台塑桌球之星郭冠宏」於2025年奪下WTT新加坡青少年大滿貫賽U19歲組男子單打第3名；年僅19歲的「台塑桌球之星鄭樸璿」於2025年WTT突尼西亞青少年明星挑戰賽U19賽事中勇奪女單與女雙雙料冠軍，展現無窮潛力；「台塑網球之星曾俊欣」表現穩健，2025年在國際挑戰賽中奪得一冠一亞，穩居國內男子單打排名第一；「台塑網球之星葛藍喬安娜」則是從17歲開始贊助，今年1月奪得職業生涯首座WTA等級冠軍，更刷新紀錄，成為台灣網球史上首位在WTA125系列賽單打封后的球員，世界排名來到第117名；「台塑撞球之星江水淨」則於2025年拉斯維加斯10球混雙公開賽勇奪季軍，創下職涯最佳紀錄，此外「台塑羽球之星陳子睿」則於今年奪得澳洲Yonex Bendigo挑戰賽男子雙打冠軍，展現絕佳實力與未來發展潛力。