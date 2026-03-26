和泰小金雞受肯定 車美仕獲日本豐田亞洲分公司2025「年度最佳用品供應商獎」

和泰集團旗下小金雞車美仕（Carmax）產品研發生產實力再受肯定，榮獲日本豐田汽車亞洲分公司2025「年度最佳用品供應商獎」，本次評選涵蓋近百家用品相關供應商，最終僅有15家企業獲得此項殊榮，車美仕從眾多競爭者中脫穎而出，車美仕產品競爭力躍上國際舞台。

專注於汽車用品與服務創新的車美仕（Carmax）再傳捷報，總經理劉傳宏表示，榮獲日本豐田汽車亞洲分公司「年度最佳用品供應商獎」，是對公司全體團隊多年努力的重要肯定，也是一份責任與鼓勵。未來公司將持續以創新、品質與服務為核心，攜手合作夥伴共同推動汽車用品產業的升級與發展。

日本豐田汽車亞洲分公司（Toyota Motor Asia）年度供應商評比中，車美仕榮獲2025「年度最佳用品供應商獎」（Best Performance Award）。本次評選涵蓋近百家用品相關供應商，最終僅有15家企業獲得此項殊榮，車美仕能從眾多競爭者中脫穎而出，不僅象徵公司在產品品質、供應鏈管理及創新服務上的卓越表現，也彰顯台灣汽車用品產業在國際舞台上的競爭力。

豐田汽車亞洲分公司每年透過嚴謹的評估機制，針對供應商在產品品質、交付能力、文件管理等多個面向進行綜合評分。車美仕憑藉長期深耕汽車用品領域的專業能力，以及與豐田體系密切合作所建立的高品質供應鏈體系，在眾多供應商中獲得高度肯定。

劉傳宏回顧過去一年，車美仕在汽車影音、行車安全、智慧聯網及車用生活用品等多元產品領域不斷推出創新解決方案，並結合車主需求與數位科技，打造更完整的汽車生活體驗。這些努力也使車美仕在豐田用品供應體系中持續扮演重要角色。

展望未來，車美仕將持續深化產品創新與國際合作，推動更多具前瞻性的用品與服務。公司亦將持續強化與豐田全球體系的合作關係，積極拓展全球海外市場，讓台灣的汽車用品研發與製造能力在國際舞台上發揮更大的影響力。