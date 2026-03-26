20年最大工業地產交易、美光買銅鑼廠助攻 第1季商用市場衝961億新高

根據第一太平戴維斯統計，第1季大型商用不動產成交金額（單筆3億元以上）達961億元，年增74%，創下單季交易最大規模。

第1季商用不動產市場最大買家以科技業為主，單季投入789億元，囊括八成交易，其中超過九成六（約760億元）用於購買自用廠房。首季最大筆交易為美光（Micron）以528億元收購力積電（6770）銅鑼科學園區廠房，建物面積逾8萬坪，並包含大面積無塵室及設備，創下近20年來最大工業不動產交易案。

首季矽品精密積極出手，先是以28億元購入聯合再生（3576）竹南科學園區廠房，3月25日再以63.2億元購置群創（3481）南科台南園區廠房。同時，也可觀察到科技業單筆購置的金額持續放大。

壽險業罕見地成為第1季商用不動產的第二大買方，總金額63億元全數由凱基人壽所貢獻，購置楊梅區全新大型現代化物流倉儲，為凱基人壽近三年來，首度重返商用不動產市場之交易案，預估投報率超過4%。

近年來，隨著網路購物持續成長、物流時效縮短以及科技產品倉儲品質要求的帶動下，大型現代化物流倉儲的需求快速成長，壽險業亦嗅到這股商機，統計2024年至2026年間，包括凱基人壽、台新人壽、國泰人壽及全球人壽等壽險業陸續於台南或桃園地區購置物流倉儲不動產收租或購入土地計畫興建物流倉儲，總購置金額達227億元。

壽險業也與大型物流業者合作，包括國泰人壽與永聯物流開發合作，在國內有多個物流開發案；台灣人壽的航空城I基地開發案，今年2月方宣布將與長榮儲運共同投資500億元，興建倉儲設施。預估隨著大型現代化倉儲需求持續擴大，倉儲租金成長潛力將提供持續吸引壽險業目光。

進一步分析首季產品類別，廠房交易以88%的占比居冠，辦公室交易規模則排名第二，總金額為86.9億元。首季最大的辦公室交易為興富發（2542）旗下元盛國際以60億元購入全球人壽信義大樓整棟，將繼續出租做為辦公室使用，換算樓上層每坪成交價77萬元；此案為繼2023年鼎固置業以116.8億元購買新光天母傑仕堡大樓作為收租之用後，再次有建商購入台北市整棟大樓，短期收租，等待長期改建機會。

另外，由於住宅市場仍然嚴峻，部分建商活化手中資產，如三圓建設（4416）處分台北市辦公室資產，以總價13.1億元出售信義大樓及敦北長城大樓。從首季辦公室交易觀察，市區辦公室價格若有些微讓價，能吸引投資型買方青睞。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，近期雖受到美伊戰爭影響，短期經濟不確定性有所升高，但在晶片需求保持強勁下，國內經濟得以延續去年的亮眼表現。半導體接單暢旺，持續帶動科技業擴廠動能，近期也有多家指標科技大廠購置廠房，反應半導體上下游的產能擴張需求，再加上輝達（NVIDIA）位於北士科的總部興建計畫將於今年中動工，再再顯示台灣在科技業的實力，工業廠房將持續成為今年商用不動產的交易核心。