外送要變貴還變便宜？Grab砸6億美元吞foodpanda 台灣人將面臨關鍵轉折

東南亞平台巨頭Grab宣布，以6億美元收購foodpanda台灣業務，正式進軍台灣外送市場。這不僅是Grab首次跨出東南亞的重要布局，也讓原本已趨成熟的台灣外送產業，迎來關鍵轉折。當平台從補貼競爭走向效率競爭，這筆交易的影響，將不只改變市場版圖，更可能重塑整個產業的競爭邏輯。



23日台灣晚間八點，Grab集團執行長陳炳耀（Anthony Tan）、總裁兼營運長Alex Hungate及財務長Peter Oey共同出席線上直播會，親自針對併購foodpanda台灣業務進行說明，並回應金融分析師的提問。而依照Grab的公開說明，這樁收購交易尚需主管機關核准，過渡期間，原有平台仍將維持運作，確保用戶與商家服務不中斷。若一切順利，預計將於 2026 年下半年完成。

這場備受矚目的收購案，不僅標誌著Grab成立14年來首度跨出東南亞市場，更顯示其欲將台灣打造為其全球獲利「模範生」的強烈野心。

而先前併購foodpanda台灣未果的Uber Eats第一時間也發出聲明稿：「此一交易案驗證了台灣外送市場的成熟度與長期發展潛力。Uber Eats始終致力於透過科技創新，為消費者、合作商家及外送合作伙伴創造價值。我們相信良性競爭能推動產業進步，並激勵我們持續深耕台灣，提供更優質且可靠的服務體驗。」

Grab進軍台灣：從區域龍頭走向跨市場擴張

Grab是東南亞領先的超級應用程式，業務涵蓋外送、交通移動與數位金融服務三大領域，服務範圍遍及東南亞八個國家、超過900個城市，包括柬埔寨、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國與越南。Grab透過單一一個超級應用程式，讓數百萬用戶能夠輕鬆完成日常所需，包括訂購餐點或生鮮、寄送包裹、叫車或搭乘計程車、線上支付，或使用貸款與保險等金融服務。

這次Grab宣布以6億美元收購Foodpanda台灣業務，這不只是單一併購案，而是一場關於「平台經濟下一階段競爭邏輯」的測試——從補貼競爭，轉向AI驅動的效率戰。這也是Grab首次跨出東南亞，進入成熟市場。台灣，成為它驗證「技術＋規模」能否複製的第一站。

Grab過去深耕東南亞市場，從叫車服務起家，逐步擴展至外送、支付與金融服務，形成整合型平台生態。相較於新興市場著重用戶拓展，台灣市場已具備高度滲透率與成熟消費習慣。Grab選擇以併購方式切入，而非從零開始建立平台，顯示其策略重點並非「開發市場」，而是「優化既有市場」。

從Grab揭露的數據來看，foodpanda在台灣擁有超過六成的用戶觸及率，且訂閱制用戶貢獻顯著，具備穩定且高黏著度的客群基礎。這也意味著，Grab取得的是一個已具規模的營運平台，而非尚待培養的新市場。

Grab集團執行長陳炳耀欣喜地指出，台灣約2300萬的人口對於行動優先服務（mobile-first services）的需求強勁，且使用需求與Grab每日服務的東南亞消費者相似；尤其我們觀察到在台灣餐飲與生鮮外送市場有相當可觀的成長機會。」

Grab總裁兼營運長Alex Hungate說，在洽談過程中，最令Grab驚艷的是foodpanda在台灣的高滲透率。數據顯示，foodpanda 台灣的用戶覆蓋率已超過 67%，在高雄等二線城市甚至突破70％。相較之下，雙北地區（台北 63%、新北 58%）雖已領先，但他認為仍有顯著的增長空間。

更關鍵的財務動能來自於其訂閱經濟。Hungate指出，每三位foodpanda用戶中就有一位是Panda Pro會員。這群僅占總數三分之一的客群，卻貢獻了全台總商品交易額（GMV）的50％以上。數據分析顯示，訂閱會員的下單頻率是普通用戶的三倍，展現了極高的用戶終身價值（LTV）。

這也解釋了為何Grab願意在市場趨於飽和之際，仍斥巨資買下這張進入台灣的門票。

從「燒錢補貼」到「AI提效」：外送產業第二回合車輪戰

過去十年，外送市場的競爭核心是三件事：價格補貼、送達速度、店點覆蓋率。平台透過折扣與優惠吸引用戶、擴大市占，同時補貼外送員與商家，快速建立規模。然而，隨著市場逐步成熟，單純倚賴補貼的模式難以長期維持，平台開始轉向提升營運效率與服務品質。Grab高層在這次併購說明會上釋出的訊號也很清楚：下一階段競爭，將轉向「效率」，也就是營運效率與服務品質。

Grab高層這次也強調，未來將導入集團獨特的商家AI工具與圖資技術，而非單純提高價格或補貼金額。包括Grab Maps（自研地圖）：取代第三方地圖，透過「超在地化」路徑規劃，減少司機空轉時間，並精準引導電動車（EV）前往充電站。商家 AI 助手：協助台灣在地商家進行數據分析與行銷優化。據了解，2025年參與該計畫的商家，訂單增長率最高達四倍。

根據其在東南亞市場的經驗顯示，透過AI技術與數據優化配送流程，降低消費者價格的同時，仍能提升整體交易量與合作伙伴收入，從實際結果來看，消費者價格平均下降16%，司機收入反而提升29%。

對商家而言，AI工具可協助自動化調整菜單、價格與促銷策略，並提供即時數據分析，提升營運效率與投資報酬率。對平台而言，Grab自主開發的在地化地圖技術 GrabMaps，透過即時路線規劃與餐點準備時間預測，透過更精準的需求預測與配送調度，可降低空轉時間，提升配送效率。對商家而言，Grab 將提供數位工具與數據洞察，協助拓展更廣泛的客群，這包括AI商家助理（AI Merchant Assistant）、即時銷售分析，以及行銷管理工具等功能。

這些技術應用的落地程度，將影響平台是否能在不倚賴補貼的情況下維持競爭力，在台灣市場，包括配送路徑優化、訂單分配效率，以及平台整體履約能力，都將直接影響用戶體驗與成本結構。

儘管市場傳聞 Grab 可能藉此引進叫車與金融科技服務，但管理階層在這場說明會中面對分析師詢問則持保留態度。Grab總裁兼營運長Alex Hungate明確表示：「目前並沒有立即在台灣推出叫車或獨立金融產品的時間表。」短期內的重心將完全鎖定在「外送業務的整合」。

然而，針對併購台灣外送業務，市場擔憂的獲利能力，Grab給出了明確的財務時間表：

EBITDA （稅前息前折舊攤銷前獲利）目標 ：預計2028年台灣業務將貢獻 6000萬美元 的稅前息折舊攤銷前獲利。

：預計2028年台灣業務將貢獻 的稅前息折舊攤銷前獲利。 利潤率展望：目標在2028年後將台灣市場的外送利潤率提升至4％以上，使其財務表現與新加坡、馬來西亞等成熟市場看齊。

財務長Peter Oey強調，目前集團手握53億美元的淨現金流動性，此次收購完全符合「審慎配置資本」的原則，旨在長期內最大化自由現金流。

Grab與foodpanda併購的兩大關卡

400 億美元的潛在市場增量，無疑包含了未來將台灣用戶導入Grab數位生態系的長期想像。台灣，也將成為Grab全球戰略的「壓力測試場」，AI與規模經濟如果成功，Grab將正式跨出東南亞，建立可複製的全球擴張模型；如果失敗，將證明成熟市場的競爭邏輯不同，AI效率紅利可能有限。

只是，這筆交易最敏感的，不是技術，而是「監管」。目前，這宗交易仍需面臨台灣公平交易委員會的嚴格審核，這也將是Grab進入台灣市場後的第一道法律考題，

這樁交易案有兩大關卡：第一、市場集中度仍可能上升、外送平台對勞動條件影響、抽成與商家壓力問題，這將是交易過關的最大變數。第二、外送工會憂慮Uber為Grab最大股東，持股比例約13%，若併購成真，有「變相壟斷」的高度疑慮，呼籲公平會應以最嚴謹的審查機制評估。

由於Uber Eats併購foodpanda曾被否決，Grab這次強調自己是「新進者」而非「壟斷者」。外送產業，將會變得更便宜、更有效率，還是更集中、更壟斷？這個答案，將在未來兩年內揭曉。

（本文出自2026.03.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）