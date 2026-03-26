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建商縮手 第一太平戴維斯：首季土地交易僅358億、較去年同期近乎腰斬

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據第一太平戴維斯統計，第1季土地市場持續低迷，單季交易金額（含土地與地上權）為358億元，年減46%，顯見建商購地動能保守。第一太平戴維斯／提供
據第一太平戴維斯統計，第1季土地市場持續低迷，單季交易金額（含土地與地上權）為358億元，年減46%，顯見建商購地動能保守。第一太平戴維斯／提供

據第一太平戴維斯統計，第1季大型商用不動產成交金額（單筆3億元以上）達961億元，年增74%，創下單季交易最大規模；相較之下，首季土地市場仍持續低迷，單季交易金額（含土地與地上權）為358億元，年減46%，建商購地動能保守。

土地市場表現依然低迷，第1季土地交易金額為358億元，季減率與年減率分別為5%與46%。第1季建商投入146億元購地，雖較前一季上升26%，但仍位於低檔。

據第一太平戴維斯資料，首季土地交易中，品牌建商購地動能穩定，包括華固建設（2548）以30.6億元購買信義區約500坪的住宅區用地，每坪土地成交單價為611萬元；遠雄建設（5522）以27.8億元購買南港區逾千坪的工業區土地，預計開發廠辦商品。

另外，首季最大土地交易案由凱基人壽寫下，以101億元得標台北市陸軍保養廠C基地地上權案，溢價率達51%；第一太平戴維斯表示，該基地鄰近台北醫學大學，計畫打造合醫療與高檔銀髮宅的多功能健康園區，這也是繼新光人壽於2014年購置板橋中油地上權案，打造銀髮樂齡宅後，銀髮商機再次吸引壽險業參與。

戴維斯 建商 遠雄

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