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台南熱門申貸路段出爐 第一名安平這條路平均房貸700萬元有找

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，台南市2025年全市核貸筆數最多的路段，由安平區「國平北路」以748件一馬當先，榮登年度最熱門申貸路段！同時，該路段平均房貸金額約為627萬元，同樣為5大熱門路段中最親民！排名第二為安南區的「安富二街」，核貸件數221件，其餘包括安南區「安中二街」、東區「崇賢一路」及歸仁區「歸仁五路」，同步入榜前五強。

台灣房屋安平加盟店店東徐碩廷表示，國平北路位處國平重劃區，該生活圈屬於純住宅區，近幾年新大樓林立，平均屋齡僅約10年以內，社區環境新穎，加上鄰近市政特區生活圈，並擁有安平港海景景觀優勢，具備安平港國際遊艇碼頭建設議題，吸引不少購屋族目光。

徐碩廷表示，去年國平北路核貸量大增，主要受700戶指標大案「興富發愛情海」等案交屋潮助攻，帶動整體申貸量能提升，以該路段25坪以下的兩房小宅含車位，總價約落在800萬元左右，對首購小家庭相當具吸引力，同時，生活圈內亦不乏高總價海景豪宅，獨具的港灣景觀與度假氛圍優勢，也吸引不少醫師、科技新貴、退休族等高資產族置產，作為休閒度假宅，目前區段每坪最高行情已站上4字頭。

進一步觀察五大熱門申貸路段分布，其共通性皆坐落於重劃區內，除了冠軍路段所在的國平重劃區，其他還包括安南區的溪東與安西重劃區、東區的南台南站副都心以及台南高鐵特區。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，溪東與安西重劃區，與鄰近的商60重劃區，作為南科跟市區的連結，並受惠北外環快速道路的便利機能，相互串聯成為台南近年熱門的新興生活圈，包括南台南站副都心及歸仁高鐵特區，皆為台南近年發展動能強勁的新興熱區。

李家妮指出，新興重劃區有建設、有話題，這類區域受惠建設利多發酵、發展潛力深厚，成為購屋族與建商布局的焦點，加上部分新興重劃區建案供給充沛、建築街廓新穎，房價普遍相較市區好入手，因而成為首購族群親民購屋的選擇，也反映出，購屋需求由市區轉向新興區域的發展趨勢。然而2025年整體房市交易緊縮，熱門路段成交量多集中於過去的預售階段，也成為支撐2025年表現的關鍵；趕搭新青安今年7月落日末班車，推估總價千萬元左右親民物件區段，有望再成為首購族上車熱區。

台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，台南市2025年全市核貸筆數最多的路段，由安平區「國平北路」以748件一馬當先，榮登年度最熱門申貸路段！同時，該路段平均房貸金額約為627萬元，同樣為5大熱門路段中最親民！排名第二為安南區的「安富二街」，核貸件數221件，其餘包括安南區「安中二街」、東區「崇賢一路」及歸仁區「歸仁五路」，同步入榜前五強。台灣房屋集團／提供
台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，台南市2025年全市核貸筆數最多的路段，由安平區「國平北路」以748件一馬當先，榮登年度最熱門申貸路段！同時，該路段平均房貸金額約為627萬元，同樣為5大熱門路段中最親民！排名第二為安南區的「安富二街」，核貸件數221件，其餘包括安南區「安中二街」、東區「崇賢一路」及歸仁區「歸仁五路」，同步入榜前五強。台灣房屋集團／提供

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