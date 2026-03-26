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南市永續旅宿加1 雲頂國際商旅獲「銅級環保標章」認證

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市雲頂國際商旅門口即設有 YouBike 租借站，並緊鄰公車站牌，串聯起台南的低碳運輸路徑。圖／台南市環保局提供　
南市雲頂國際商旅門口即設有 YouBike 租借站，並緊鄰公車站牌，串聯起台南的低碳運輸路徑。圖／台南市環保局提供　

台南市南區「雲頂國際商旅」，從營運管理到旅客服務皆融入節能減碳與綠色措施，最近通過環境部「銅級環保標章」認證，為台南綠色旅遊再添亮點，提供優質環保住宿新選擇。

環保局表示，雲頂國際商旅在硬體設施上展現了對永續經營的承諾。館內全面導入 LED 節能照明系統，大幅降低電力負荷；更善用南部充足的日照優勢，於頂樓設置太陽能光電板，將自然能源轉化為實質電力。透過智慧化的客房能源管理，旅客在享受現代化舒適住宿環境的同時，也能減少碳足跡排放。

除此之外，雲頂國際商旅門口即設有 YouBike 租借站，並緊鄰公車站牌，串聯起台南的低碳運輸路徑，無論是搭乘公車穿梭商圈或景點，或是租借單車深入文創巷弄，都能擺脫交通擁堵與停車煩惱，以最接地氣的方式實踐永續旅遊理念。

環保局長許仁澤指出，環保標章的審核非常嚴謹，必須在節能管理、用水效率、資源循環及汙染防制等面向達到標準；將持續提供專業輔導，協助更多業者取得認證。

市長黃偉哲表示，全球永續旅遊意識抬頭，旅客在規畫行程時，已開始優先挑選具備環保理念的標章旅宿。台南作為觀光大城，積極輔導業者轉型，鼓勵旅宿業導入環境管理措施，下次來到台南時，不妨選擇入住環保標章旅宿，感受簡約而不簡單的智慧生活，在舒心休憩之餘，親身實踐淨零綠生活，一同守護這座美麗的城市。

南市永續旅宿再加一 ，雲頂國際商旅獲銅級環保標章。圖／台南市環保局提供　
南市永續旅宿再加一 ，雲頂國際商旅獲銅級環保標章。圖／台南市環保局提供　

台南 環境部

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