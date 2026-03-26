為迎接新車！ 台灣高鐵燕巢總機廠今動土擴建

台灣高鐵（2633）新世代列車N700ST即將於7月出廠，為因應未來新車維修需求，高鐵公司正持續推動多項維修廠房擴建與調整工程，26日於高雄舉行「燕巢總機廠空間調整暨新建綜合廠房與立體停車場統包工程」動土典禮，持續為新車導入做好準備。台灣高鐵公司向日本採購的12組新世代列車N700ST，第一組八月即將到達台灣，預計自2027年下半年起，新車陸續投入營運服務。

台灣高鐵指出，26日典禮由中鋼公司（2002）陳守道總經理與台灣高鐵公司陳惠裕總經理共同主持點燈祈福儀式揭開序幕，包括：聯鋼營造工程公司董事長黃源章、中興工程顧問公司總經理余信遠、亞新工程顧問公司副總經理黃士彰等各界貴賓共襄盛舉，一同祈求工程順利平安，新世代列車導入、上線一切順利。

高鐵總經理陳惠裕表示，高鐵運量在疫後持續穩定成長，去年全年更一舉突破8,200萬人次，再創新高！為了提供旅客更好的服務，台灣高鐵公司向日本採購的12組新世代列車N700ST，第一組八月即將到達台灣，預計自2027年下半年起，新車陸續投入營運服務。當新車運行1~2年後，即會依序執行轉向架檢修與車體大修，以確保營運安全。這次燕巢總機廠的空間調整，就是為了因應未來新車檢修需求，希望讓高鐵各種車型安全、穩健地奔馳在台灣西部走廊。

陳惠裕強調，這項工程的困難與複雜，在於一方面必須如期、如質完工，同時又不能夠影響到目前燕巢總機廠既定各項維修排程。但儘管如此，他特別要求工程必須以安全為首要任務，無論是高鐵人員或是協作承商，施工過程都務必特別注意安全。

台灣高鐵公司積極準備新車導入，今年迄今已在三個月內、連續達成二項重要的維修廠房擴建工程里程碑，包括一月舉辦的「左營基地第二檢修廠上梁典禮」以及26日「燕巢總機廠空間調整動土」；燕巢總機廠是台灣高鐵列車轉向架檢修、列車大修及新車組裝之核心基地，本次擴建工程由聯鋼營造工程公司領軍，結合中興（1513）工程顧問公司及廣運機械（6125）工程公司等國內外頂尖團隊，並由亞新工程顧問公司協助監造；工程目標以強化維修量能，確保新車隊順利導入、維持高度妥適率，有效因應同時檢修700T與N700ST二種車型之需求，以因應未來全車隊大修需求、確保高鐵營運及旅客安全。

台灣高鐵說明，本次工程新建面積逾11,500平方公尺之綜合廠房，作為二種列車之檢修作業與物料儲存空間，並導入自動化倉儲系統，透過立體化儲存與智慧管理機制，增加儲存空間並改善動線。同時，因應廠區空間整體配置調整，也將興建立體停車場及機車停車棚，優化廠區交通動線與使用機能。既有之維修機廠將同步進行產線優化與設備升級，增設鋼構高架式儲架、自動化倉儲設備與檢修環控室。另新建變電站，以確保未來高密度檢修作業下，廠區能獲得穩定之電力供應。

本項工程也結合台灣高鐵企業目標，持續落實ESG願景，繼左營基地第二車輛檢修廠成功取得綠建築合格級證書，燕巢總機廠擴建工程中新建的綜合廠房與立體停車場，也規劃取得「綠建築標章合格級以上」認證，廠房設計亦將預留綠能設備管道與太陽能板基座。此外，施工期間將嚴格執行各項環保與交通維持計畫，確保工程安全與環境保護，落實台灣高鐵實踐ESG的企業社會責任。

台灣高鐵通車營運即將邁入第20年，累計旅運人次更於本月突破10億人次；為迎接N700ST列車的加入，台灣高鐵正同步推動各項軟硬體與維修量能整備，包括維修及運務人員的訓練、控制系統的修改等，此次燕巢總機廠升級計畫亦為其中一環。展望未來，台灣高鐵將進一步針對城際旅運特性，靈活規劃多元停靠模式，以更優質的旅運服務，帶動區域共榮、引領社會共好。