路易莎黃銘賢接手傑克兄弟 先砸錢改造三店、明年再拚放大展店

路易莎（2758）接手美式牛排品牌「傑克兄弟牛排館」後，啟動首波品牌改造工程，瞄準的不只是牛排市場，而是更完整的「美式歡聚餐廳」商機。路易莎董事長黃銘賢26日表示，今年將先聚焦台北、台中、高雄三家既有門市整頓與升級，透過菜單改造、空間重塑、精釀啤酒導入與早午餐布局，重新找回台灣市場少見的美式餐廳氛圍，待品牌文化與營運模式逐步成熟後，明年才會開始積極尋找更大型場地，作為下一階段展店與放大的基礎。

黃銘賢表示，集團決定接手傑克兄弟時，首要考量是先把品牌與據點保留下來，因此這半年主要都在做第一階段整理。今年最重要的工作，就是把台北、台中、高雄三店的基地重新整理好，包括店面整修、品牌識別強化與產品改造，先把品牌模型打穩，再談後續發展。

在產品策略上，路易莎並未大幅翻動原有菜單，而是採「保留原有骨架、逐步補強」的方式進行調整。黃銘賢表示，傑克兄弟在台灣經營十多年，已累積不少忠實顧客，因此原則上保留超過九成原有菜單內容，僅針對少數銷售較弱品項微調，整體方向是「只有加、沒有減」。

為了強化多人聚餐與歡聚場景，路易莎新增丁骨牛排與大型分享盤等產品，主打慶生、慶功宴與多人聚會需求，希望讓消費者感受到更完整的美式餐廳歡樂氛圍。黃銘賢表示，未來希望消費者來到傑克兄弟，不只是單純吃一份牛排，而是把這裡當成適合聚會、喝啤酒、吃早午餐、享受聚餐氣氛的場所。

除聚餐型商品外，路易莎也同步補強更符合台灣市場消費習慣的餐點結構，包括增加義大利麵、飯類與拼盤等品項，並下修商業午餐價格。黃銘賢指出，在目前消費壓力升高、外食成本普遍上升下，中午要花400多元吃一份商業午餐，對不少消費者而言負擔偏高，因此這次也把商業午餐壓到320元左右，希望提高平日午餐時段吸引力。

路易莎也將自有供應鏈優勢導入品牌升級。黃銘賢表示，原本傑克兄弟的牛排餐搭配麵包吃到飽，未來將改由路易莎自家麵包廠供應，提升整體品質；甜點也將改由集團甜點廠供應，更貼近台灣消費者需求；咖啡則全面換成路易莎自家咖啡豆與設備，藉此提升整體用餐體驗。

在這波改造中，最具代表性的亮點之一，是導入台灣在地精釀啤酒文化。黃銘賢表示，現在全球美式餐廳的趨勢，不再只是販售國際大眾啤酒，而是更強調在地化精釀啤酒，因此這次傑克兄弟導入台灣品牌「啤酒頭」的六款精釀啤酒，希望把真正的美式餐酒文化帶回來。

他指出，為了導入這套精釀啤酒系統，每家店都新增專用酒柱與相關設備，單店光酒柱與設備投入就約80萬元，三店累計已投入數百萬元，且後續仍會持續優化。黃銘賢說，這筆投入不是單純增加幾款飲料，而是希望讓品牌更完整呈現美式餐廳應有的文化感與氛圍。

在門市改造節奏上，路易莎也已訂出明確時程。台北館目前已率先啟動新版菜單與營運模式，並將營業時間提早至上午10點，切入早餐與早午餐市場。黃銘賢透露，台北店目前單月營收約300萬元，短期目標是拉升至500萬元，內部更高目標則設定在600萬元。

至於中南部兩店，也將陸續進入改裝與優化階段。台中館預計在4月中前完成改裝，未來將朝啤酒打卡區與戶外歡聚場景方向打造；高雄館則因位於愛河旁、具備絕佳景觀條件，被視為三店中最具潛力的據點，預計5月前完成改裝，且將投入最多資源進行更完整場館升級。