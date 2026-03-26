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麗寶搶攻商辦市場！推全新品牌「麗寶ACE」 台中站前打頭陣

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
麗寶首度推出「麗寶ACE」商辦品牌，首發據點「麗寶ACE-鵬程台中智匯總部」坐落在台中車站核心區，正式搶進企業總部升級市場。圖／麗寶集團提供
麗寶首度推出「麗寶ACE」商辦品牌，首發據點「麗寶ACE-鵬程台中智匯總部」坐落在台中車站核心區，正式搶進企業總部升級市場。圖／麗寶集團提供

全球供應鏈重組與AI產業鏈加速發展帶動下，企業營運模式正從製造導向邁向全球運籌，商辦市場同步出現結構性轉變。麗寶集團看準趨勢，26日宣布，首度推出「麗寶ACE」商辦品牌，並以台中車站核心區作為首發據點，搶進企業總部升級市場。

「麗寶ACE」首發據點為集團旗下子公司鵬程建設「鵬程台中智匯總部」，鵬程建設業務部協理張永騰表示，該案預計低樓層以出租為主，租金約在1200元，高樓層則出售。

海沃創意行銷總經理林睿豪分析，隨Google、Amazon、NVIDIA等國際科技大廠持續擴大在台投資，台灣已由製造基地轉型為全球產業鏈關鍵節點，企業對商辦需求也從傳統辦公轉向具備決策、營運與國際連結功能的總部型空間，成為市場成長核心動能。區域發展上，商辦市場由過去集中台北，逐步轉向多核心布局，台中、高雄憑藉地理與交通優勢，以及中南部完整產業基礎，成為企業設點新熱區。

麗寶表示，推出的「ACE」商辦品牌，以Art（藝術）、Core（核心）、Evolution（進化）為核心，融合麗寶集團旗下子公司資源，推出「整合性服務」，來拉大市場商辦產品的差異化。「Art」指的是，攜手「麗寶文化藝術基金會」，打造美術館式辦公空間。

「Core」意味著鎖定軌道經濟與產業聚落布局，進行全台布局。「Evolution」強調國際獎項與品牌升級。並結合集團資源與飯店式管理，提供商務、會議與員工服務，將商辦由單一空間升級為企業營運平台。

「鵬程台中智匯總部」坐落在台中車站核心區，樓高19層，85~133坪，共101戶，鄰近三井LALAPORT、秀泰、新時代等大型商場，「大台中轉運中心」帶來的四鐵共構話題持續延燒。

而在台中梧棲的「麗寶ACE亞太之星」屬於地上12層48~187坪，共32戶，一樓規劃店鋪與商場，其餘31戶為國際級商辦空間。

麗寶表示，南部則是卡位軌道經濟，距離高雄左營高鐵僅10分鐘、台鐵3分鐘車程的「麗寶ACE高雄商辦」，地上21層83~131坪，共31戶，能遠眺蓮池潭風景區，更鄰近左營大路、漢神百貨、高鐵及美術館四大商圈。

大台北方面，麗寶表示，距離輝達台北南港研發總部，走路7分鐘的「麗寶ACE南港商辦」地上13層83~131坪，共31戶。位處南港產業核心，切入台北東區門戶計畫核心，鎖定科技與國際企業總部需求。科技商辦聚落連結內湖、信義、汐止黃金動線成為企業進駐首選，整棟自用投資皆宜。

針對未來市場布局，麗寶表示，同步推進全台北中南據點，涵蓋新北板橋、新莊副都心、台北南港、台中、嘉義、台南及高雄等區域，串聯科技產業與交通節點，建立完整商辦網絡，開創房地產新市場。

麗寶ACE南港商辦，地上13層83~131坪，共31戶，聚焦AI與科技產業。圖／麗寶集團提供
麗寶ACE南港商辦，地上13層83~131坪，共31戶，聚焦AI與科技產業。圖／麗寶集團提供

「麗寶ACE商辦系列」，融合藝術展示、區域核心、服務進化，精準鎖定「軌道經濟」與「產業聚落」進行全台布局。圖／麗寶集團提供
「麗寶ACE商辦系列」，融合藝術展示、區域核心、服務進化，精準鎖定「軌道經濟」與「產業聚落」進行全台布局。圖／麗寶集團提供

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