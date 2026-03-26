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安藤忠雄操刀亞灣都更案來了！土銀統籌主辦智匯方舟79億元聯貸案

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
土地銀行統籌主辦智匯方舟聯貸案，由董事長何英明（右三）與國城建設創辦人洪平森（左四）、國城建設董事長蔡麗環（左二）及高興昌鋼鐵董事長呂泰榮（右二）共同合影。土銀／提供
土地銀行統籌主辦智匯方舟聯貸案，由董事長何英明（右三）與國城建設創辦人洪平森（左四）、國城建設董事長蔡麗環（左二）及高興昌鋼鐵董事長呂泰榮（右二）共同合影。土銀／提供

為掌握高雄亞灣都更商機，土地銀行於26日與國城建設、高興昌鋼鐵及智匯方舟共同舉辦「智匯方舟股份有限公司八年期新台幣79億元聯合授信案」簽約典禮，由土地銀行董事長何英明攜手7家本土銀行共襄盛舉，最終超額認貸比率達170%。

土地銀行指出，智匯方舟八年期79億元聯合授信案資金用途為支應高雄亞洲新灣區特貿三南基地南側公辦都更案興建成本及相關費用，由土地銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，合作金庫、第一銀行與兆豐銀行擔任共同統籌主辦銀行，並有彰化銀行、臺灣中小企銀、農業金庫及高雄銀行共同參與，最終達成超額認貸，顯見銀行團對該案的認同與肯定。

土銀說明．智匯方舟是由南台灣知名建商國城建設股份有限公司及上市鋼鐵大廠高興昌鋼鐵股份有限公司強強聯手，為執行本次都更案所成立之專案公司，目前已與高雄市政府完成簽約，將延請國際建築大師安藤忠雄（Tadao Ando）親自操刀設計，打造住宅、商辦與光影美術館的三合一建築地標，包含地下5層、地上45層住宅大樓及地下5層、地上29層之辦公大樓各一棟，為高雄港灣城市注入嶄新能量與國際視野。

在高雄市政府大力推動下，亞洲新灣區已轉型為結合5G人工智慧物聯網、智慧科技、金融、文創、會展及觀光之複合式產業聚落，且地理位置相鄰高雄流行音樂中心及軟體園區，立地條件優良，具高度開發潛力。

土地銀行今年以「創新引領．共創價值．邁向永續」為經營主軸，積極辦理政策專案貸款、綠色融資及推廣永續領域授信，包含「低碳轉型．海洋永續融資」、「建築綠色融資」、「綠電綠利行銷方案」等，以金融力量提供淨零轉型資金需求，力挺綠色產業共創經濟新動能，與企業攜手邁向淨零排放目標。

安藤忠雄

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