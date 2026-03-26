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台灣第一大充電 EVOASIS 攜手伙伴快充覆蓋達60%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣第一大充電服務品牌 EVOASIS 今26日宣布，與 TAIL特爾電力、星舟快充、中興電工iCharging等合作，共同打造「全台最大充電網」 。黃淑惠攝
台灣第一大充電服務品牌 EVOASIS 今26日宣布，與 TAIL特爾電力、星舟快充、中興電工iCharging等合作，共同打造「全台最大充電網」 。黃淑惠攝

台灣第一大充電服務品牌 EVOASIS 今26日宣布，與 TAIL特爾電力、星舟快充、中興電工iCharging、雲樁科技、創玖科技、區快充電動車充電站、HiEV、大猩猩電充、EVEZ、能源驛站等充電夥伴，啟動跨品牌充電互通合作，共同打造「全台最大充電網」，目前已覆蓋全台 60% 的 DC 快充槍數，象徵台灣充電產業正式邁向整合互通的新階段。

EVOASIS 董事長陶百群表示，這次合作不只是站點規模擴大，更是把原本分散的充電資源真正串接起來。透過跨品牌互通與資源整合，既有站點可服務更多電車主，減少重複投入，讓有限資源發揮更大價值，進一步提升全台整體充電覆蓋率，也為台灣電動車主打造更完善的使用環境。

未來車主在全台各地移動時，可以用更少的 App，找到更多可充電的站點，減少下載、註冊與切換平台的不便；同時，超過 15 萬名 EVOASIS 會員也將可使用更多合作站點，進一步提升站點使用率、降低閒置風險。

作為台灣第一充電服務品牌，EVOASIS 不僅擁有市場最多的快充站點與槍數，也持續懷抱推動充電產業互通共好的使命。

陶百群分析，電車主更期待在不同生活場景中，都能以熟悉、直覺的方式完成充電。電動車市場要持續成長，關鍵不只是持續擴點，更重要的是讓既有資源被更有效率地運用，透過整合與互通提升整體充電環境，讓更多人更有信心選擇電動車。

EVOASIS 副董事鄭旭捷指出，「此次合作不只是站點串聯，更是整體充電環境的升級。」他表示，跨品牌合作不只是技術串接，而是把平台、站點與服務資源整合起來，讓車主更方便、站點更有效率，也讓台灣充電產業從分散走向整合，進一步擴大整體市場，邁向更成熟、更繁榮的發展。

EVOASIS 強調，未來將持續以開放態度推動更多跨品牌、跨場域合作，打造更完整、更友善的充電環境，並歡迎更多充電營運商加入合作網絡，目前亦已有新夥伴陸續加入中。透過資源整合與互通合作，不僅有助提升既有站點使用效率、降低重複投入，也能讓更多不同區域的消費者更有信心選擇電動車，進一步擴大台灣整體電動車市場。

台灣第一大充電服務品牌 EVOASIS 今26日宣布多品牌共同打造「全台最大充電網」，象徵台灣充電產業正式邁向整合互通的新階段。黃淑惠攝
台灣第一大充電服務品牌 EVOASIS 今26日宣布多品牌共同打造「全台最大充電網」，象徵台灣充電產業正式邁向整合互通的新階段。黃淑惠攝

EVOASIS 董事長陶百群（右）今26日宣布啟動跨品牌充電互通合作，共同打造「全台最大充電網」，目前已覆蓋全台 60% 的 DC 快充槍數。黃淑惠攝
EVOASIS 董事長陶百群（右）今26日宣布啟動跨品牌充電互通合作，共同打造「全台最大充電網」，目前已覆蓋全台 60% 的 DC 快充槍數。黃淑惠攝

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