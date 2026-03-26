快訊

首宗矽光子專利戰開打 汎銓槓上光焱到底在搶什麼？

顧立雄喊「把我送懲戒吧！」軍購條例初審難有共識 最快4月底表決

柯文哲2028總統大夢還有望？若是「這幾種」判法就說拜拜

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園單親媽申請特殊境遇扶助 審核因看婚姻期間所得被退回

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園一名單親媽媽申請特殊境遇家庭扶助，竟因審核以婚姻期間的綜所稅資料為依據被退回，民代認為制度不合理。示意圖／ingimage
桃園一名單親媽媽申請特殊境遇家庭扶助，竟因審核以婚姻期間的綜所稅資料為依據被退回，民代認為制度不合理。示意圖／ingimage

桃園一名女子去年離婚後獨自扶養子女，今年2月因經濟困境申請特殊境遇家庭扶助，結果審核以前年婚姻期間的綜所稅資料為依據，被認定資格不符，民代認為制度使弱勢面臨經濟空窗，應檢討；市府回應，該女子與前夫有約定扶養費，所以不符特殊境遇條件。

國民黨桃園市議員黃敬平指出，許多離婚個案並非立即取得贍養費或子女扶養費，往往需獨自承擔生活與照顧責任，正是最需要政府協助的時刻，但依現行制度，離婚當年度的經濟狀況是下一年或下下一年才會反映在審查資料中，等同民眾至少需承受1年至1年半的經濟空窗，嚴重背離社會安全網「即時救助」初衷。

黃敬平呼籲市府正視制度與現實脫節問題，建立「現況經濟認定機制」，允許以離婚登記、實際收入及扶養狀況等資料作為特殊境遇扶助的審查依據，另訂定「離婚個案專案審查原則」，排除離婚民眾申請案受婚姻期間的年度所得資料影響。

桃園市婦幼局表示，該女子另有申請兒少生活扶助，目前審查中。如果女子仍未達法定資源補助標準，會安排評估，另有急難救助、急難紓困或轉介民間單位協助。另外，民眾若申請特殊境遇家庭扶助時需要財稅資料，如工作所得與最新年度綜所稅資料不同，可提供最近3個月的薪資證明佐證。

婚姻 桃園 社會安全網

延伸閱讀

桃園大型重機停機車格收費惹議 恐陷罰單陷阱

批外籍幫傭放寬政策 托盟認難增婦女勞參率

閃嫁台積電老公...她放棄上億遺產只拿3000萬房 竟被痛罵：腦子進水

政院通過　家有未滿12歲童4/13起可申請外籍幫傭

相關新聞

Grab併購foodpanda 公平會：實際控制力可能未達13%

東南亞叫車與外送平台龍頭Grab宣布以6億美元（約新台幣193億元）收購德商Delivery Hero旗下台灣foodpanda外送業務，引發市場關注是否涉及「繞道併購」。公平會代理主委陳志民今（26）日表示，目前尚未收到業者送件，但已啟動相關分析，將特別關注Uber持有Grab約13%股權，是否影響市場競爭。

速食四雄展店 喊增雙位數

台灣速食市場今年再度吹起擴店號角。麥當勞、摩斯漢堡、肯德基與漢堡王四大品牌今年店數規模皆將挑戰新高，目標皆瞄準雙位數展店，帶動整體門市規模持續向上。

別再問房價會不會漲了 李同榮：大分化時代來臨、房市將出現奇特現象

房市趨勢專家李同榮26日表示，近年「K型經濟」和「M型社會」同時發生，台灣房市正在快速分化，房市最重要的問題，不再是房價會不會漲，而是哪裡會漲？哪裡會停滯？哪裡會衰退？

台灣第一大充電 EVOASIS 攜手伙伴快充覆蓋達60%

台灣第一大充電服務品牌 EVOASIS 今26日宣布，與 TAIL特爾電力、星舟快充、中興電工iCharging、雲樁科技、創玖科技、區快充電動車充電站、HiEV、大猩猩電充、EVEZ、能源驛站等充電夥伴，啟動跨品牌充電互通合作，共同打造「全台最大充電網」，目前已覆蓋全台 60% 的 DC 快充槍數，象徵台灣充電產業正式邁向整合互通的新階段。

桃園單親媽申請特殊境遇扶助 審核因看婚姻期間所得被退回

桃園一名女子去年離婚後獨自扶養子女，今年2月因經濟困境申請特殊境遇家庭扶助，結果審核以前年婚姻期間的綜所稅資料為依據，被認定資格不符，民代認為制度使弱勢面臨經濟空窗，應檢討；市府回應，該女子與前夫有約定扶養費，所以不符特殊境遇條件。

地段好「鳥籠案」仍有人買 14坪套房單價破200萬元、新北8坪小宅108萬

住展雜誌彙整雙北市預售案15坪以下套房產品，並為實價揭露前三高單價案，台北市是大安區「瑞閣」、「寶舖全健築知行」，與中正區的「恆美無界」，每坪最高價交易在193.5萬元至202.2萬元，其中「瑞閣」為全台最貴單價的套房。新北市則為永和區的「蒲陽頂溪」、三重區「環泥水澐」、板橋區「永康真」，最高單價是93.2萬元至108.5萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。