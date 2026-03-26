桃園單親媽申請特殊境遇扶助 審核因看婚姻期間所得被退回

桃園一名女子去年離婚後獨自扶養子女，今年2月因經濟困境申請特殊境遇家庭扶助，結果審核以前年婚姻期間的綜所稅資料為依據，被認定資格不符，民代認為制度使弱勢面臨經濟空窗，應檢討；市府回應，該女子與前夫有約定扶養費，所以不符特殊境遇條件。

國民黨桃園市議員黃敬平指出，許多離婚個案並非立即取得贍養費或子女扶養費，往往需獨自承擔生活與照顧責任，正是最需要政府協助的時刻，但依現行制度，離婚當年度的經濟狀況是下一年或下下一年才會反映在審查資料中，等同民眾至少需承受1年至1年半的經濟空窗，嚴重背離社會安全網「即時救助」初衷。

黃敬平呼籲市府正視制度與現實脫節問題，建立「現況經濟認定機制」，允許以離婚登記、實際收入及扶養狀況等資料作為特殊境遇扶助的審查依據，另訂定「離婚個案專案審查原則」，排除離婚民眾申請案受婚姻期間的年度所得資料影響。

桃園市婦幼局表示，該女子另有申請兒少生活扶助，目前審查中。如果女子仍未達法定資源補助標準，會安排評估，另有急難救助、急難紓困或轉介民間單位協助。另外，民眾若申請特殊境遇家庭扶助時需要財稅資料，如工作所得與最新年度綜所稅資料不同，可提供最近3個月的薪資證明佐證。