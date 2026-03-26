違規門扇掀整改潮 特力屋：電子鎖詢問度大增

近期「大門外推違規」議題在網路引發熱烈討論，民眾因防盜鐵門外推，影響逃生避難動線而涉及違法。面對安全考量與法規規範，特力屋（7867）觀察，近一個月「門扇更換詢問」與「智慧電子門鎖」需求量皆明顯攀升。許多民眾在重新規劃門扇的同時，也把握機會升級電子鎖，打造更智慧、更安全的居家生活。

特力屋管家洪誌祺表示，當門扇因法規需要重新規劃，智慧電子門鎖因便利性與安全性兼具，詢問度也大幅提升，其中以歐規規格、具四合一至八合一等多元功能款式，且造型大方簡約的東隆（4401）電子鎖最受歡迎，此外，特力屋更於4月2日至4月6日推出智慧電子門鎖消費滿10,000元現折1,000元(恕不累折)，想為家中安全升級的消費者敬請把握這波限時優惠活動。

除了整合指紋、密碼、感應卡與手機 App 等多種解鎖方式，出門不再擔心忘記帶鑰匙或被鎖在門外。另外，不用擔心鑰匙遭仿製；若遇強行破壞或門扇未關緊，手機可立即收到警示通知，全面強化居家防護力。特力屋精選多款通過耐燃、防電擊測試的電子鎖商品，確保在緊急情況下仍維持穩定、可靠的逃生機制。

依照法規，大門若開啟後遮擋逃生通道或樓梯間，必須調整開門方向並更換具防火功能的門扇，特力屋提醒，自行施工或未經專業評估調整門扇方向，容易因不符防火規範而再次返工。

若消費者家中有更換新門扇需求，特力屋管家到府評估並由專業團隊實地測量更換新門扇，另可依門框厚度或材質等，推薦最適合的智慧電子門鎖款式。特力屋強調，「換好門、裝好鎖不只是生活升級，更是家庭安全的基礎工程。」透過專業規劃與智慧科技，讓家門成為防護家人的第一道安全屏障。