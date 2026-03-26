Coupang 酷澎啟動第四座智慧物流中心 深化在台長期布局

美商Coupang酷澎26日宣布，台灣第四座倉儲物流中心正式於桃園市啟用，將進一步提升顧客整體購物體驗。透過先進的AI與機器人技術，Coupang 酷澎將顧客介面、倉儲中心與配送網路高度整合，維持一致的運作節奏，使「火箭速配」服務的穩定性持續提升，目前已可為台灣約70% 地區提供最快隔日到貨的配送服務。

Coupang酷澎同時優化端到端的購物與收件流程，推出三項升級配送服務——彈性到貨日期、彈性配送地點以及彈性退貨安排，為台灣顧客帶來更升級的配送體驗。

Coupang酷澎第四座智慧物流中心坐落於桃園寶倉觀音物流園區，展現Coupang酷澎在AI驅動智慧物流方面的承諾，呼應政府強化供應鏈韌性與推動數位轉型的方向。

Coupang酷澎倉儲物流執行長Mark Ross 表示，這波倉儲物流中心啟用將帶來超過3,000個在地就業機會，將美國的創新實力與Coupang酷澎經過驗證的倉儲物流經驗帶到台灣。將持續擴建物流基礎設施，並將足跡延伸至台灣中部及南部，兌現深耕台灣市場，為顧客帶來驚豔服務的承諾。

Coupang酷澎全球事務長Robert Porter 表示，Coupang酷澎獲得台灣經濟部投資審議司核准，成為 2025年第二大外資投資案，也是當年度規模最大的美國對台投資。此次物流中心的啟用，展現Coupang酷澎在AI 驅動智慧物流方面的承諾。隨著持續擴大在台布局，Coupang酷澎將與政府及產業夥伴緊密合作，促進經濟成長並創造就業機會。

自 2022年至2024年，Coupang酷澎在亞太地區的AI及先進技術投資已超過30億美元，涵蓋物流自動化、配送路徑優化、無人堆高機與分揀機器人等系統，整合持續擴展的倉儲量能，協助品牌夥伴以最佳速度將商品送達顧客手中。