清明連假疏運啟動 高鐵加開191班、國道夜間免收費

日前深夜國道1號傳出死亡車禍，一台轎車因未注意路況，撞上前方臨停的大貨車，導致車上3人1死2傷。據悉，死者為北部一名小兒科醫生，消息傳出後大批在地人不捨淚別，稱讚他是溫暖守護孩子健康的好醫生，不只耐心又細心，還會認真追蹤孩子病況。 事件發生於23日深夜，當時國道1號北向45公里桃園路段，一輛車在中線車道突然熄火，跟在後方的大貨車駕駛見狀減速停車，然後大貨車後的轎車駕駛卻未注意到前方狀況，直接撞上大貨車尾部，造成車頭全毀，駕駛受困駕駛座上，後方2名乘客也受傷送醫，其中1名乘客傷重不治。 死者身分經查發現，為愛林診所蘆洲分院長王國淵，曾任台北醫學大學附設醫院小兒科主治醫師，當地不少小孩都是由他從小看到大，專業又親切，能讓害怕就醫的幼童都不排斥看醫生，風評極佳。 消息在臉書粉專「我是蘆洲人」傳開後，許多當地民眾

2026-03-26 09:51