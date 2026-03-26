快訊

影／柯文哲京華城案一審將宣判 柯媽哽咽：我兒艱苦怎會不知

走入迷霧的伊朗戰爭：川普的算計如何重塑美中經貿新局？

中職／被周杰倫新歌「淘金小鎮」點名？曾峻岳：將軍令比較適合我

聽新聞
0:00 / 0:00

地段好「鳥籠案」仍有人買 14坪套房單價破200萬元、新北8坪小宅108萬

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
示意圖。圖／住展雜誌
示意圖。圖／住展雜誌

住展雜誌彙整雙北市預售案15坪以下套房產品，並為實價揭露前三高單價案，台北市是大安區「瑞閣」、「寶舖全健築知行」，與中正區的「恆美無界」，每坪最高價交易在193.5萬元至202.2萬元，其中「瑞閣」為全台最貴單價的套房。新北市則為永和區的「蒲陽頂溪」、三重區「環泥水澐」、板橋區「永康真」，最高單價是93.2萬元至108.5萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，高房價與景氣不佳下，彰顯出套房具備低總價、好轉手、易出租優勢，在逆勢中仍見買氣，不少建商為此還會特別規劃小坪數，常是銷況節奏快的產品，若是坐落蛋黃區且以高檔規格打造，更致使單價表現偏高，台北市最高已攀上200萬元，新北市來到百萬元，就算是在央行前年底打房政策，與銀行房貸管控兩大利空下才登場案，熱度依然不減。

像是「瑞閣」位在忠孝東區SOGO復興館正對面，「寶舖全健築知行」則在遠企一帶，「恆美無界」更是距大安森林公園不遠；而新北市前三強亦均坐落精華的第一環行政區，皆鄰近捷運站點，「蒲陽頂溪」、「環泥水澐」、「永康真」各屬頂溪站、三重站、府中站生活圈，地段無敵，又均為高樓層，縱然坪數小，還有10坪都不到，甚至未扣除公設，但總價上乃雙北鍍金地段低標門檻，未來有保值性，兼之觀察這類套房常利用在出租用途，估算投報率有近3%的可能，遂見置產客群身影。

而目前要在鍍金區域購置套房新案，台北市大安區近年的實登交易資訊在每坪均價165萬元，中正區近130萬元，新北市雙和區域與板橋區、三重區則都約為85萬元，之後這類地段登場同等規格的新案勢必維持水位，又小又貴的趨勢不變。

陳炳辰說明，套房居住舒適度不佳，並不受自住客青睞，且近年銀行房貸業務謹慎，貸款條件大為受限，要是偏高的單價亦會稀釋出租投報，其實應限制了此屬性產品發展，但畢竟低總購置將有不小的轉手獲利機會，促使擁有資產的置產客保有進場意願，眼下第二屋貸款成數稍微提高，又算是對置產客的小利多，套房市場則可再展現其一定的穩固性。

雙北最高單價預售套房TOP3。資料來源／住展雜誌
雙北最高單價預售套房TOP3。資料來源／住展雜誌

套房

延伸閱讀

到底誰在買？新北9坪小宅單價108萬元成交

去年十大人口稠密區有九處新建案房價上漲 高雄這區年漲逾三成最狂

全台十大人口稠密區曝光 這區驚見房價一年漲三成

北市豪宅量縮價跌 這豪宅出售賠掉一台超跑

相關新聞

速食四雄展店 喊增雙位數

台灣速食市場今年再度吹起擴店號角。麥當勞、摩斯漢堡、肯德基與漢堡王四大品牌今年店數規模皆將挑戰新高，目標皆瞄準雙位數展店，帶動整體門市規模持續向上。

別再問房價會不會漲了 李同榮：大分化時代來臨、房市將出現奇特現象

房市趨勢專家李同榮26日表示，近年「K型經濟」和「M型社會」同時發生，台灣房市正在快速分化，房市最重要的問題，不再是房價會不會漲，而是哪裡會漲？哪裡會停滯？哪裡會衰退？

地段好「鳥籠案」仍有人買 14坪套房單價破200萬元、新北8坪小宅108萬

住展雜誌彙整雙北市預售案15坪以下套房產品，並為實價揭露前三高單價案，台北市是大安區「瑞閣」、「寶舖全健築知行」，與中正區的「恆美無界」，每坪最高價交易在193.5萬元至202.2萬元，其中「瑞閣」為全台最貴單價的套房。新北市則為永和區的「蒲陽頂溪」、三重區「環泥水澐」、板橋區「永康真」，最高單價是93.2萬元至108.5萬元。

Grab併購foodpanda 公平會：實際控制力可能未達13%

東南亞叫車與外送平台龍頭Grab宣布以6億美元（約新台幣193億元）收購德商Delivery Hero旗下台灣foodpanda外送業務，引發市場關注是否涉及「繞道併購」。公平會代理主委陳志民今（26）日表示，目前尚未收到業者送件，但已啟動相關分析，將特別關注Uber持有Grab約13%股權，是否影響市場競爭。

聯亞不甩外資降評 續創新高因目標價被調高

聯亞（3081）26日雖遭美系大行調降評等，股價仍衝高到1,690元再創新高，因評等雖遭調降卻被調升目標價。

台北兒童月開跑 信義房屋贊助275頂帳篷伴孩子築夢成長

2026臺北市兒童月系列活動「夢想臺北 兒童造市」25日舉行開幕記者會，為期一個月的系列活動結合藝術展演、親子體驗、市集互動及城市探索等多元形式，讓夢想在城市中具體發生；信義房屋持續發揮企業在地深耕的力量，於4月25日、26日贊助臺北兒童月市集帳篷，記者會由信義房屋協理李明山出席，展現企業長期投入社區關懷與永續行動的承諾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。