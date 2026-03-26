Grab併購foodpanda 公平會：實際控制力可能未達13%

東南亞叫車與外送平台龍頭Grab宣布以6億美元（約新台幣193億元）收購德商Delivery Hero旗下台灣foodpanda外送業務，引發市場關注是否涉及「繞道併購」。公平會代理主委陳志民今（26）日表示，目前尚未收到業者送件，但已啟動相關分析，將特別關注Uber持有Grab約13%股權，是否影響市場競爭。

立法院經濟委員會今日邀請陳志民進行業務報告。民進黨立委邱議瑩質詢指出，Uber不僅為Grab重要股東，其執行長亦擔任董事，外界質疑是否可能透過Grab間接完成對foodpanda的整合。陳志民回應，Grab股權結構包含不同表決權設計，實際控制力未必等同持股比例，但公平會仍會審慎評估其對市場行為的影響。

公平會也強調，未來若業者申報結合，須完整揭露集團架構與股權關係，將一併檢視是否存在限制競爭或市場濫用情形，並依個案審查，不受過往案件影響。

此次交易仍須經公平會及經濟部投審司核准，預計最快2026年下半年完成交割。

業界指出，相較於2024年Uber Eats直接收購foodpanda遭否決，此次Grab屬新進競爭者，審查難度相對較低，但仍須關注股權交叉持有帶來的潛在影響。