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聯亞不甩外資降評 續創新高因目標價被調高
聯亞（3081）26日雖遭美系大行調降評等，股價仍衝高到1,690元再創新高，因評等雖遭調降卻被調升目標價。
美系大行認為，若計算2027年估值為81倍本益比，估值相較其六 年平均57倍及全球同業27–53倍偏高，預期第2季營收再季增10%，年增達69%；憂心中國大陸磷化銦（InP）出口禁令，雖不致於影響第2季，不過，下半年有待觀察。
券商上修今、明年每股純益S至12.4/19.1元，預估2028年28元，但下調評等至中立（EW）， 待新產能開出及基板供給吃緊問題解決。
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