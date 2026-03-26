聯亞不甩外資降評 續創新高因目標價被調高

房市趨勢專家李同榮26日表示，近年「K型經濟」和「M型社會」同時發生，台灣房市正在快速分化，房市最重要的問題，不再是房價會不會漲，而是哪裡會漲？哪裡會停滯？哪裡會衰退？

2026-03-26 09:30