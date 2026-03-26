政策與建設雙引擎 新莊中正路名宅圈迎指標成屋新案

2026年房市進入理性定價時代，交通便利、成熟生活機能與門牌價值，成為市場自住與換屋族群的首選。新莊區作為新北市人口第二大行政區，憑藉穩定的自住基本盤與都更動能，核心生活圈輪廓日益清晰，其中又以捷運新莊站備受市場關注。

信義代銷分析，新莊捷運站周邊多年來已形成成熟的「區政中心名宅圈」，因具備深厚的歷史底蘊與行政資源，始終是在地仕紳、智識人士的首選居所。信義代銷指出：「近期公辦與民辦都更案齊發，足見該區域更新動能需求旺盛。公辦案引進公共服務與社會照顧機能，民辦案則帶動環境質感提升，這種公私並進的開發模式，正促使新莊捷運站出口旁的生活圈宜居水平邁向更高境界。」

近年新莊捷運站周邊多項更新案陸續成形，從提供公共服務機能的「皇翔景德路公辦都更」，具備商業串聯機能並捐贈身心障礙日照中心空間的「馥華中華路一段公辦都更」，到周邊如「潤泰公園路案」等指標更案推進。這些開發計畫的落地，象徵捷運站旁生活圈的街廓品質與社會服務機能已同步升級，進一步強化了地段的辨識度與價值。

地段翻轉浪潮下，市場目光聚焦坐落於中正路、緊鄰捷運站出口的全新成屋，不僅以正門牌地段傲視區域，更憑藉長達約18年的在地深耕，定義了新莊名宅圈的建築遠見。

此全新成屋擁有核心生活圈內稀缺的三面臨路角地。這項自民國97年啟動至今的都更馬拉松，最可貴之處在於建商具備與新莊共生共息的深度眼光，敏銳捕捉到新北升格與捷運通車後的都市發展脈動，意識到傳統規劃已不足以定義當代核心地標，為此大刀闊斧斥資變更設計，將產品尺度精緻化，因應現代家庭結構規劃23至47坪、以2至3房為主的精緻坪數，目前已經完工落成。

這種順應時代轉向的勇氣與規劃，讓捷運站出口旁的居住選擇更貼近新一代自住客與換屋族的期待，以眼見為憑的品質成為區域內追求長期持有的指標首選。

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