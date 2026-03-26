台北兒童月開跑 信義房屋贊助275頂帳篷伴孩子築夢成長

2026臺北市兒童月系列活動「夢想臺北 兒童造市」25日舉行開幕記者會，為期一個月的系列活動結合藝術展演、親子體驗、市集互動及城市探索等多元形式，讓夢想在城市中具體發生；信義房屋持續發揮企業在地深耕的力量，於4月25日、26日贊助臺北兒童月市集帳篷，記者會由信義房屋協理李明山出席，展現企業長期投入社區關懷與永續行動的承諾。

臺北兒童月系列活動有4月25日於信義區新光三越香堤大道登場的「童夢舞台」將由12所國小學生帶來音樂、舞蹈與肢體表演，展現多元學習成果；「兒童造市親子園遊會」則設置32個主題攤位，涵蓋交通安全、環境保護、科技教育等面向，透過闖關與互動，引導孩子從生活中學習重要知識。「Wonder Lab造市基地」與自行車工作坊等活動，也讓孩子在動手實作中理解城市運作與科學原理。

值得一提的是，今年臺北兒童月市集以永續教育為核心理念，4月25日、26日於國立國父紀念館映池周圍廣場透過親子設攤與二手物品交流，實踐資源再利用與環境友善。孩子在過程中不僅學習珍惜物資，也能從交易與互動中培養溝通能力與社會責任感。信義房屋此次贊助市集帳篷，正是希望為親子提供更完善的參與環境，讓永續理念在生活中自然扎根。

信義房屋協理李明山表示，企業長期深耕在地，始終相信「社區共好」的價值，透過參與兒童月活動，不僅是資源上的支持，更希望成為孩子成長路上的陪伴者，「孩子的夢想，就是城市的未來。當企業願意投入、社區願意支持，就能讓更多孩子勇敢築夢，讓城市持續向前。」

信義房屋今年贊助275頂帳篷，希望透過親子共同參與，讓家庭關係更加緊密，也讓孩子在真實情境中學習分享與尊重，未來進而回饋環境與社會，呼應信義房屋長期推動在地關懷理念，讓「信義房屋的地方就有幸福」。