快訊

影／柯文哲京華城案一審將宣判 柯媽哽咽：我兒艱苦怎會不知

走入迷霧的伊朗戰爭：川普的算計如何重塑美中經貿新局？

中職／被周杰倫新歌「淘金小鎮」點名？曾峻岳：將軍令比較適合我

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園捷運綠線今年底啟用 藝文特區首要受惠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
捷運綠線即將通車，藝文特區首要受惠。（圖:信義房屋提供）
捷運綠線即將通車，藝文特區首要受惠。（圖:信義房屋提供）

2026年被視為桃園軌道經濟元年，最受矚目為桃園捷運綠線第一階段北段預計於今年底完工通車。信義房屋專家表示，重大交通建設逐步到位，不僅象徵桃園正式邁入軌道生活圈，也讓區域發展與房市動能同步升溫，首要受惠為有2站捷運站的藝文特區

信義房屋桃三區協理王憲正分析，捷運綠線採分階段推進，G11至G15b段通車後，約兩年將延伸至G08景福宮站，再往八德推進，路網成形後，可串聯桃園車站商圈、老城區與新興重劃區，讓過去缺乏交通建設支撐的區域重新被規劃與整合，包括藝文特區、經國重劃區、南崁及中正路沿線生活圈都受惠，其中，藝文特區有２個捷運站點，最受地方民眾期待。

過去藝文特區雖為桃園頂級住宅聚落，生活機能成熟，但長年缺乏軌道建設，為最大痛點，尖峰時段往返台北仰賴國道客運與開車通勤，要上交流道短短路程動輒半小時以上，如今捷運通車在即，將補足最後一塊交通拼圖，提供通勤族更多紓解選項。

王憲正說明，藝文特區長年吸引大量雙北移入人口，桃園總人口已突破235萬，人口紅利持續累積，再加上市府近年積極舉辦大型藝文活動與萬聖城等節慶，商業人潮與消費軌跡逐漸集中，生活機能更加完整；隨著捷運通車，未來往返桃園機場更加便利，可望帶動旅宿與觀光產業發展，形成「先住市區、隔日前往機場」的新型態住宿需求。

目前藝文特區指標豪宅單價站穩6字頭，部分預售案開價達6至7字頭，吸引高資產族群布局；屋齡10年內新大樓多落在5字頭，10年以上產品約45至50萬元，依個案條件而異。鄰近小檜溪重劃區與桃園車站周邊，亦有都更案與地主自建案陸續推出，市場討論熱度升高。

王憲正觀察，目前購屋族群仍以在地換屋與雙北外溢客為主，偏好電梯大樓產品，總價帶集中在1800萬至3000萬元區間；高資產族群則鎖定景觀戶與大坪數產品。隨著軌道建設逐步兌現，交通紅利可望轉化為房市支撐力，區域房市聲量與買氣持續回流。

藝文特區 桃園 軌道建設

延伸閱讀

桃園捷運綠線延伸中壢招標不順 土建標66.87億乏人問津

全台十大人口稠密區曝光 這區驚見房價一年漲三成

未共構 捷運綠線台南車站擬地下道通台鐵

相關新聞

速食四雄展店 喊增雙位數

台灣速食市場今年再度吹起擴店號角。麥當勞、摩斯漢堡、肯德基與漢堡王四大品牌今年店數規模皆將挑戰新高，目標皆瞄準雙位數展店，帶動整體門市規模持續向上。

別再問房價會不會漲了 李同榮：大分化時代來臨、房市將出現奇特現象

房市趨勢專家李同榮26日表示，近年「K型經濟」和「M型社會」同時發生，台灣房市正在快速分化，房市最重要的問題，不再是房價會不會漲，而是哪裡會漲？哪裡會停滯？哪裡會衰退？

地段好「鳥籠案」仍有人買 14坪套房單價破200萬元、新北8坪小宅108萬

住展雜誌彙整雙北市預售案15坪以下套房產品，並為實價揭露前三高單價案，台北市是大安區「瑞閣」、「寶舖全健築知行」，與中正區的「恆美無界」，每坪最高價交易在193.5萬元至202.2萬元，其中「瑞閣」為全台最貴單價的套房。新北市則為永和區的「蒲陽頂溪」、三重區「環泥水澐」、板橋區「永康真」，最高單價是93.2萬元至108.5萬元。

Grab併購foodpanda 公平會：實際控制力可能未達13%

東南亞叫車與外送平台龍頭Grab宣布以6億美元（約新台幣193億元）收購德商Delivery Hero旗下台灣foodpanda外送業務，引發市場關注是否涉及「繞道併購」。公平會代理主委陳志民今（26）日表示，目前尚未收到業者送件，但已啟動相關分析，將特別關注Uber持有Grab約13%股權，是否影響市場競爭。

聯亞不甩外資降評 續創新高因目標價被調高

聯亞（3081）26日雖遭美系大行調降評等，股價仍衝高到1,690元再創新高，因評等雖遭調降卻被調升目標價。

台北兒童月開跑 信義房屋贊助275頂帳篷伴孩子築夢成長

2026臺北市兒童月系列活動「夢想臺北 兒童造市」25日舉行開幕記者會，為期一個月的系列活動結合藝術展演、親子體驗、市集互動及城市探索等多元形式，讓夢想在城市中具體發生；信義房屋持續發揮企業在地深耕的力量，於4月25日、26日贊助臺北兒童月市集帳篷，記者會由信義房屋協理李明山出席，展現企業長期投入社區關懷與永續行動的承諾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。