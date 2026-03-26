到底誰在買？新北9坪小宅單價108萬元成交

住展雜誌彙整雙北市預售案15坪以下套房產品，實價揭露前三高單價案，最高為台北市是大安區「瑞閣」、12樓戶，14.3坪成交2,890萬，每坪達202萬元，

其次為「寶舖全健築知行」，與中正區的「恆美無界」，單價都在190萬以上。

新北市最高價為永和區「蒲陽頂溪」，僅9.7坪，成交價1,050萬，每坪達108萬元。其次為三重區「環泥水澐」、板橋區「永康真」，最高單價均為93萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，高房價及景氣不佳，彰顯套房具備低總價、好轉手、易出租優勢，在逆勢中仍見買氣，不少建商為此還會特別規劃小坪數。

若是坐落蛋黃區且以高檔規格打造，更會讓單價表現飆高，台北市最高已攀上200萬元，新北市來到百萬元，就算是在央行前年底打房政策，與銀行房貸管控兩大利空下才登場的建案，熱度依然不減。

如「瑞閣」位在SOGO復興館正對面，「寶舖全健築知行」則在遠企一帶，「恆美無界」距大安森林公園不遠。

新北市前三強也都均坐落精華的第一環行政區，「蒲陽頂溪」、「環泥水澐」、「永康真」各屬頂溪站、三重站、府中站生活圈，縱然坪數小，還有10坪都不到，甚至未扣除公設，但總價上仍是雙北精華地段低標門檻。

陳炳辰表示，套房居住舒適度不佳，並不受自住客青睞，且近年銀行房貸業務謹慎，貸款條件大為受限，要是偏高的單價亦會稀釋出租投報，其實限制了此一屬性產品發展。

只是低總購置有轉手獲利機會，擁有資產的置產客，因此仍有進場意願，目前第二屋貸款成數稍微提高，算是對置產客的小利多，預料套房市場仍可展現一定穩固性。