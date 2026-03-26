首購、醫生、科技人、退休族都來了！台南這條路申貸第一名

台南市2025年最熱門申貸路段出爐！根據金融聯徵中心新增房貸資料，台南市2025年全市核貸筆數最多的路段，為安平區「國平北路」748件，該路段平均房貸金額約為627萬元，也為5大熱門路段中最親民。

排名第二為安南區的「安富二街」，核貸件數221件，其餘包括安南區「安中二街」、東區「崇賢一路」及歸仁區「歸仁五路」，同步入榜前五強。

台灣房屋安平加盟店店東徐碩廷表示，國平北路位處國平重劃區，屬於純住宅區，多為新大樓，平均屋齡僅約10年以內，社區環境新穎，加上鄰近市政特區生活圈，並擁有安平港海景景觀優勢，具備安平港國際遊艇碼頭建設議題，吸引不少購屋族目光。

徐碩廷表示，去年國平北路核貸量大增，主要受700戶指標大案「興富發愛情海」等案交屋潮助攻，帶動整體申貸量能提升，以該路段25坪以下的2房小宅含車位，總價約落在800萬元左右，對首購小家庭相當具吸引力。

此外，生活圈內不乏高總價海景豪宅，獨具的港灣景觀與度假氛圍優勢，也吸引不少醫師、科技新貴、退休族等高資產族置產，作為休閒度假宅，目前區段最高行情已站上4字頭。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，5大熱門申貸路段有一共通性，即皆坐落於重劃區內，除了冠軍路段所在的國平重劃區，其他還包括安南區的溪東與安西重劃區、東區的南台南站副都心以及台南高鐵特區。

其中溪東與安西重劃區，與鄰近的商60重劃區，連結南科跟市區，並受惠北外環快速道路便利機能，相互串聯成為台南近年熱門的新興生活圈，包括南台南站副都心及歸仁高鐵特區，皆為台南近年發展動能強勁的新興熱區。

李家妮指出，新興重劃區有建設、有話題，發展潛力深厚，成為購屋族與建商布局的焦點，加上部分新興重劃區建案供給充沛、建築街廓新穎，房價普遍相較市區好入手，因而成為首購族群親民購屋的選擇。

她表示，趕搭新青安今年7月落日末班車，推估總價千萬元左右親民物件區段，有望再成為首購族上車熱區。