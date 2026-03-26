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工具機漲價 上銀開第一槍 本月部分產品調升7%至15%

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
上銀董事長卓文恒（左）。記者宋健生／攝影
上銀董事長卓文恒（左）。記者宋健生／攝影

能源成本大增，工具機喊漲。「台灣國際工具機展2026 TMTS」昨（25）日開展，因應中東戰爭推升石油、原物料成本上揚，關鍵零組件大廠上銀科技（2049）開第一槍，宣布3月將調漲部分產品售價，漲幅約7%至15%；大銀微系統（4576）也說，4月起會陸續調漲報價。

工具機整機廠部分，程泰（1583）集團、友嘉集團、東台（4526）集團及台灣瀧澤科技（6609）等大廠，也都考慮跟進調整產品售價，配合在手訂單與庫存調節，最有可能調整的時間點，可能落在今年下半年。

值得注意的是，上銀科技董事長卓文恒、程泰集團會長楊德華、東台集團董事長嚴瑞雄、友嘉董事長黃威翌都說，整體接單從去年第4季開始出現回升，預期工具機產業景氣可望在第2季至第3季好轉。不過，美伊戰事仍是最大變數。

卓文恒指出，美伊戰爭導致原物料上漲，上銀3月起將依各產品線、規格及地區不同調漲價格，預估漲幅約7%至15%；不過，這波漲價，也未仍回到2021、2022年時的水準。

卓文恒強調，去年12月就感受到訂單回升，往年1、2月較淡，但今年反常的好，3月接單又比1、2月好，仍有持續向上的跡象，就訂單能見度來看，滾珠螺桿約達四個月，線性滑軌三至3.5個月，比過年前能見度拉長0.5至一個月。

大銀平均交期約四個月，訂單能見度多了一至1.5個月，由於需求很熱，預期第2季業績會優於第1季。大銀坦言，4月中就會陸續調漲報價。

楊德華指出，近期中東戰爭推升原物料成本，加上中國鋼材減量生產，會視戰爭情況，不排除在下半年調漲售價。目前程泰在手訂單6億元，能見度看到第2季末；亞崴（1530）11億元、看到第3季。

黃威翌表示，友嘉集團預計下半年考慮調漲產品售價，調幅約在10%上下。台灣瀧澤科技也計畫調漲部分特殊規格的產品售價。

原物料 董事長 工具機

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