中華電微創工法 展現綠實力

中華電信（2412）配合公路局中區養護工程分局南投工務段辦理「台14線26K+710炎峰橋改建工程」之前期準備管線遷移工程，陸續完工，中華電信以創新低碳之人孔啟閉微創工法，大幅縮短工程時間、工程道路品質優異、減碳成效良好。

同時，中華電信辦理銅退光進降低橋梁管道負荷、提升通信品質，獲公路局中區養護工程分局南投工務段讚許，更給予台14線管道相關遷移工程免修道路修復費之勉勵。

中華電信人孔啟閉微創工法已在今年1月1日獲經濟部智慧財產局頒發專利證書。

在專利申請階段，中華電信積極推展此工法應用於道路公共工程，公路局中區養護工程分局南投工務段辦理「台14線26K+710炎峰橋改建工程」，中華電信拜訪公路局南投工務段說明中華電信人孔啟閉微創工法之優點及工程實績，並在去年10月21日邀請公路局南投工務段、南投縣政府工務處、台電公司、自來水公司等管線事業單位，於台14線23K+544辦理中華電信人孔啟閉微創工法實作展示會，後續取得前期準備管線遷移工程之施工路證後積極施工，在今年1月16日完成該工程之28座人孔啟閉微創施工及銅退光進工程，該工程施工品質優良，用路人幾乎感覺不出道路之人孔有啟閉施工之痕跡。

公路局「台14線26K+710炎峰橋改建工程」，已於今年1月7號發包完成正式啟動，工程工期為1,200日曆天，後續，改建工程尚有多項配合管線遷移工程需進行，中華電信將始終秉持著創新、減碳、社會共利多贏及永續之精神，持續積極以創新之人孔啟閉微創工法，全面協助辦理相關管道遷移之配合工程。

中華電信人孔啟閉微創工法相較於傳統工法，實現了碳排放超過80%的巨大減幅，同時每座人孔可減少250KG的工程廢土、縮短三倍施工時程，更提升道路安全與民眾生活品質，具體展現出中華電信在基礎建設領域落實低碳營運的實踐成果。