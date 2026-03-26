台灣國際工具機展首日 成交喜訊頻傳

「台灣國際工具機展（TMTS 2026）」昨（25）日開展，受惠AI半導體、能源、航太及軍工產業需求升溫，包括友嘉集團、上銀（2049）集團、程泰（1583）集團及台灣瀧澤科技（6609）等大廠，開展首日都傳出成交喜訊，買家主要來自印度、馬來西亞、泰國、南非及韓國等國家。

由台灣工具機暨零組件公會主辦的「台灣國際工具機展」，昨日在最新啟用的台中國際會展中心登場，共有400家廠商、1,800個攤位參展，工具機公會預估四天展期可帶動20億美元商機。

工具機公會表示，這次展會預計可吸引7萬名專業人士看展，其中國外買主約有3,500人，包括韓國DN Solutions、印度EMS大廠Wipro、澳洲磨床大廠ANCA及韓國科技大廠LG Innotek等知名企業。

目前已知，友嘉集團首日即接獲逾1.1億元訂單，洽談中還有約5億元訂單商機。買家主要來自國內、美國、馬來西亞、波蘭及南非，產業應用涵蓋航太、AI伺服器機櫃、無人機，其中以半導體需求增加最為明顯。

程泰集團會長楊德華表示，此次接單目標約2億餘元，首日就有南非及國內忠實客戶下單近1.5億元。

台灣瀧澤科技也接獲近20台走心式車床、車銑複合機訂單，總金額約1億元，買家來自印度、保加利亞、馬來西亞及泰國，主要滿足半導體、AI冷卻接頭及無人機零組件加工設備需求。