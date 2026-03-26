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速食業內功升級 導入AI元素
速食業競爭不只比展店速度，近年也同步轉向比拚「內功升級」。在新一波門市擴張之外，麥當勞與肯德基今年也持續加碼永續與數位布局，前者將綠建築門市作為未來複製模板，後者則導入AI智慧銷售預測系統，反映速食業在擴張版圖之餘，也持續加碼永續與數位能力，強化整體營運體質。
麥當勞近期以台北舊宗二餐廳作為永續門市示範據點，測試多項節能減碳與環境友善設計的實際效益。麥當勞表示，該店定位為POC（概念驗證）試點，目的不只是打造單一指標型門市，更重要的是從中驗證哪些永續元素具備量化效益與複製潛力，未來可望逐步導入全台約400家門市。
肯德基則持續加碼數位與科技投資，導入AI智慧銷售預測系統，串聯前台點餐、後台備餐、庫存管理與外送流程，以提升餐廳營運穩定度與服務效率。
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