迎春燕！今年需求可望擴大 自行車雙雄營運轉熱

自行車迎春燕，雙雄看好今年景氣。自行車雙雄都認為今年營運將轉熱，其中，巨大（9921）指出，下游庫存已屆六、七年來的低點，今年需求可望擴大；美利達（9914）認為，能源上漲議題也將推升自行車需求，市場氛圍正向。

巨大、美利達昨日都參與自行車展。巨大董事長劉湧昌昨（25）日表示，巨大目前全球庫存已降至比2019時的水位更低，今年3月起至9月每個月巨大都將有多款新車發表，以新車熱度拉動市場需求，期望今年巨大營收將有兩位數成長。美利達董事長曾崧柱除強調庫存水位降低之外，並認為油價上漲，有機會刺激自行車通勤需求，成為戰爭帶動的商機。

自行車雙雄在自行車展上大展身手，展出自家的新車款，自行車雙雄都指出，近期發表的新車款都獲得市場上相當正面的回應，顯示今年的市場可望因庫存水位降低、新車款齊發帶動市場需求。

美利達並認為，戰爭造成油價上漲，有機會在油價大漲之下，小範圍的自行車通勤需求增溫，帶動自行車市場新的需求。

劉湧昌表示，針對暫扣令（WRO）巨大快速回應美國海關及邊境保護局（CBP）對巨大的相關要求，目前對方正就巨大所提出的相關報告進行審閱，巨大期望6月可以有結果。

此外巨大藉由新車款的發表有效帶動需求，再加上中大陸對電動自行車新國家標準出爐，更重視電動自行車的安全，成為巨大重新啟動大陸電動自行車的契機，去年巨大在大陸的電動自行車銷量為7,000輛，今年設定目標8萬輛，即使WRO對巨大銷美造成影響，今年全球仍可望有兩位數的營收成長。