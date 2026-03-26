台北國際自行車展 全球自行車產業指標展會 外商占逾二成

「台北國際自行車展及台灣國際運動及健身展 」昨（25）日開幕，今年並躍為全球最大自行車展，共900家企業參與展出，使用3,450個攤位，更是全球高階自行車及運動健身產業供應鏈密度最高的商洽平台。

主辦單位外貿協會董事長黃志芳指出， 展會完整呈現自行車產業價值鏈，從整車製造、關鍵零組件、電動自行車與驅動系統，到智慧應用服務與高階複合材料技術，全面展現產業升級與跨域整合成果。隨著自行車在城市低碳交通與健康生活中的角色日益提升，展會也透過多元展示與體驗活動，推動騎行文化融入城市與日常生活。

2026台北國際自行車展為全球自行車產業重要指標展會，900家企業、使用3,450個攤位，其中包括200家國際參展商，外商家數占比約22%。在全球供應鏈重組與區域經濟版圖變動之際，台北自行車展持續吸引歐美及亞洲關鍵品牌與製造商參與，展現台灣在高階製造、研發創新與供應鏈整合上的核心優勢。