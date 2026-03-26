速食四雄展店 喊增雙位數

台灣速食市場今年再度吹起擴店號角。麥當勞、摩斯漢堡、肯德基與漢堡王四大品牌今年店數規模皆將挑戰新高，目標皆瞄準雙位數展店，帶動整體門市規模持續向上。

值得注意的是，在台灣速食市場已相對成熟之際，業者展店邏輯也明顯升級，從過去比拚「店數成長」，轉向比拚「生活圈滲透率」、「商圈精準度」與「顧客便利性」，顯示速食業競爭已進入新一輪版圖卡位戰。

其中，麥當勞店數規模已連續三年創下新高，去年淨增13家門市，至去年底全台總店數達430家，今年將持續新增十家以上門市；肯德基今年初迎來全台第200家門市，去年淨增八店，今年同樣喊出雙位數展店；摩斯漢堡則在去年因老舊店汰換與都更影響，店數回落至297家，今年目標力拚雙位數淨增，重返300店大關，整體家數規模有望挑戰新高；漢堡王去年新開九店，門市規模達107家創新高，今年也預計再增十店。

業者指出，台灣速食市場雖已相對成熟，但展店空間並未完全飽和，尤其隨重劃區人口移入、交通節點成形與科技產業聚落擴張，新的消費生活圈持續出現。速食品牌近年展店策略，也從早期著重市場覆蓋率，轉向追求「夠不夠近」、「方不方便」，強化既有生活圈中的服務密度與到店便利性。

以麥當勞為例，展店已進入高度數據化階段。業者表示，門市選址不再只看行政區人口，而是同步納入常住人口、手機訊號人口與實際生活動線等多維度數據，降低商圈誤判風險。以目前全台平均每10萬人約有1.8家麥當勞來看，未來除持續在一級城市尋找提升顧客便利性的據點外，也將進一步深入二級城市補點布局。

除傳統商圈外，科技園區、交通樞紐與大型重劃區，也成為近年速食品牌積極卡位的新戰場。肯德基今年初開出的第200家門市，即落腳桃園高鐵特區，看準當地兼具交通可及性與區域聯通優勢，顯示品牌持續在主要生活圈與成熟商圈中，反映其積極布局新興生活圈。麥當勞近年則陸續進駐台積電（2330）、聯發科等大型科技企業據點，相關封閉式門市因應員工安全與快速用餐需求，營運模式已與一般街邊店有所區隔。