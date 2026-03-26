三利基加持 貨櫃海運業表現可期

陽明 （2609）法說會營運面報佳音，今年將有四艘LNG新船要投入，再加上4月運價開始上揚，美國線長約價格有望比去年好等三利基；隨著運量及運價都進入上坡期，在三重利基加持下，貨櫃海運業今年的營運可期。

法人分析，根據IMF、OECD等專業機構普遍預估，2026年全球經濟成長率約為3.3%，與去年相近；今年全球貨櫃輪的供、需則受到美以伊戰火升級繼續阻斷紅海航線復航之路，隨著船舶遞延造成塞港、缺櫃、缺船等連鎖效應正在發生當中，同步看好長榮（2603）、陽明及萬海（2615）三雄今年營運展望。

陽明法說會中表示，由於戰爭無預警爆發，且油價成本快速攀升，4月開始船公司對運價調漲蠻有決心；陽明全球市占排名第九，近年來獲利表現出色，財務體質愈來愈健康。