貨櫃海運價格下月喊漲 陽明新約價將走揚 長榮、萬海不排除調整

陽明 （2609）昨（25）日舉行法說會，中東戰事對於全球的運力影響已達1.5%，受到此事件影響，南亞和歐洲已經開始發生塞港情況，4月各大海運公司都會推動漲價計畫；隨著戰事擴大，全球船舶、貨櫃調度難度拉高，不排除塞港效應將擴散至遠東地區。

業內認為，若美伊戰事問題影響遠東港口與航線，屆時貨櫃三雄包括長榮（2603）、陽明、萬海（2615）的運力受到的牽制力將擴大，運價可能進一步攀升。

元宵節過後大陸地區的貨量逐步恢復，目前市場貨量平穩，隨貨量增長，各航線運價勢必跟著走升，貨櫃輪各業界醞釀4月調漲價格，這個動作將牽動美國線長約談判價格。

陽明表示，長約正如火如荼進行，預計4月下旬會開始完成簽約；不管是供給推升運價上揚，還是因中東局勢推升油價成本，預期新約價位高於去年合約價格。

陽明海運表示，隨著中東戰事爆發，目前估計波斯灣進出受影響貨櫃輪達150艘、影響運力約50萬TEU，若以市場總運力3300萬TEU計算，占比約1.5%，但加上周邊等待進出港口的船舶，推估相關影響遠高於1.5%。

全球開始出現塞港情形，陽明說明，南亞和歐洲已有此現象，南亞主因為中東航線船舶排程受擾，歐洲則因結構性問題、航商繞行等導致船舶集中到港；未若隨著戰事擴大，不排除塞港效應將擴散至遠東，船舶及貨櫃的調度難度拉高。

陽明進一步分析，去年全球貨櫃輪是供給過剩較大的一年，今年供過於求缺口已進一步收斂，目前量價維持平穩狀況；隨著中東戰事爆發，也改變全球貨櫃輪生態。受到戰爭無預警爆發，業者的用油成本快速攀升，加上反映市場需求，不少業者4月1日都會宣布調漲運價，還會加收燃油附加費。