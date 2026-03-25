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博蔚醫藥生技營運暨研發總部落成 今年度啟動IPO申請

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
博蔚生技董事長閻雲（左）與總經理黃惠雯。記者謝柏宏／攝影
博蔚生技董事長閻雲（左）與總經理黃惠雯。記者謝柏宏／攝影

博蔚醫藥生技營運暨研發總部25日宣布落成啟用，總經理黃惠雯指出，博蔚開發的產品橫跨小分子與大分子（如奈米抗體）。目前已有奈米抗體藥物CAL005及小分子藥物CAL056都在臨床一期階段，另一項首發新藥CAL010聚焦在局部注射減脂，預計2027年初向美國提出IND申請。

博蔚生技成立於2019年，董事長閻雲為台灣生醫創新學會 (TiBIA) 理事長及臺北醫學大學前校長。閻雲表示，博蔚生技營運暨研發總部啟用，象徵公司邁入整合研發與國際布局的新階段，未來將以轉譯醫學與跨領域整合為核心，加速新藥開發。

博蔚採取「國際合作與技術授權」的彈性商業模式，透過「自主開發」與「策略性引進」雙軌模式，精準確立候選藥物的市場定位，目前已建構垂直整合的藥物開發體系，緊扣精準篩選、適應症拓展及價值極大化三大策略，並擁有創新藥物篩選、藥毒理分析驗證、高階劑型技術平台及臨床轉譯加值四大核心競爭力。

黃惠雯指出，博蔚在發展上聚焦癌症、免疫與發炎及代謝疾病三大領域，並以臨床進度與創新機轉作為主要成長動能。目前主要創新藥物共有四項，並含蓋了七大適應症。其中CAL005針對IBD目前正在進行一期臨床試驗，小分子藥物CAL056布局肺纖維化與癌症兩大適應症，其中針對癌症適應症已完成首次一期臨床試驗，該藥初期為廣泛收案的腫瘤試驗，後續評估多發性骨髓瘤具發展潛力，將推進Phase 1b/2試驗，並評估合併用藥效果，整體開發時程預估至2028年。

此外，博蔚發展的小分子新藥CAL010，經動物實驗展現與市售GLP-1藥物相當的減脂效果，並具備不造成肌肉流失與減緩復胖的特性，目前已進入IND申請準備，預計2027年向美國提出申請。

黃惠雯表示，目前產品線多為公司成立後透過自主研發與合作建立，僅CAL056為外部衍生取得，其餘皆為內部研發體系所建構。隨著研發據點整合完成，公司將進一步強化開發動能，加強研發理，加速國際合作布局，目標2026年12月申請公發併送興櫃，2027年底正式掛牌上市櫃。

藥物

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