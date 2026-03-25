趨勢觀察／軟體發威 打造AI超能力

近期SaaS（軟體即服務）股票的拋售潮，其實誤判了真正的力量，事實上，這種現象反而凸顯出企業級軟體比以往任何時候都更為關鍵。

AI是繼網際網路以來影響最為深遠的技術變革，也是企業軟體領域中最具顛覆性的力量。這並非因為AI會威脅到企業軟體，而是AI無法離開軟體而存在。推理能力、程式碼生成、AI自主代理（Autonomous Agents）的突破重塑每一個產業。

誤判價值遭到錯殺

AI正為SAP自身營運帶來兩位數的效率提升；去年第4季的雲端業務訂單中，超過三分之二的雲端客戶選擇同時採用AI功能。我們也看到製造業正在使用AI代理實現報價流程自動化，大幅縮短回應時間；顧問團隊每周可節省約四分之一的時間，轉向更高價值的任務。

每一次重大的平台轉型都遵循一個規律：初期，價值集中在技術組合的底層，即算力、模型和基礎設施，就像淘金熱中的「鏟子」。隨著時間推移，價值重心會轉向應用層，讓技術真正落地為確切的業務成果。網際網路與雲端運算如此，AI亦然。軟體發展並未達終點，而是剛啟程。現在，軟體正在成為AI的「超能力」。

各行各業正投入數十億美元布局AI。然而，許多企業仍在努力嘗試將專案轉化為可衡量業務成果，原因在於：數據環境碎片化、流程孤島化、治理機制不一致，以及將AI強行附加於舊系統之上。

企業若要真正理解自身業務，可靠且安全的AI，必須擁有整合化的應用程式、協調一致的業務資料，及清晰可控的治理體系。若缺少這些基礎，AI將與實際業務脫節。

即使是使用過期或不完整資料的微小失誤，都可能引發連鎖反應，演變為決策錯誤和重大損失。因此AI並未取代軟體，而是凸顯軟體在大規模協作系統中的價值。

建構AI代理正變得容易，挑戰在於將其部署至端到端的流程中，並確保符合稽核與法規。部署的自主代理愈多，用於約束、管理和監督的治理系統就愈有價，這正是支撐全球核心業務的軟體平台之優勢。

代理運行三大能力

要實現可衡量的業務成果，AI代理須具備三項能力：第一，將深厚的產業知識內建在系統中，並使其理解業務語境與端到端流程；第二，基於準確且語義豐富的業務資料，建構可信的單一事實來源；第三，具備企業級治理能力，包括：驗證規則、法規檢查、審核流程、身分管理與稽核追蹤，並確保自動化運行安全可控。

透過這三大要素，才能讓AI真正支撐企業運作。

AI讓開發更快速、成本更低，大型語言模型也將走向商品化。隨著使用模式從「使用者驅動」轉向「代理驅動」，商業模式也將隨之演進。未來使用者將透過與AI對話完成任務，並即時生成。

然而，企業對持續更新、合法治理系統的需求將更強烈。AI提高了對安全性、基於遙測資料（Telemetry）持續改善及統一管控的要求，這正是SaaS趨於成熟的核心優勢。AI代理不會取代企業軟體，而是以此為基礎運行。

最終的贏家，不會僅是在基礎模型上略占優勢，而是那些在應用層創造價值、擁有深厚領域專長、深度整合跨職能並具備大規模部署治理能力的企業。

未來，軟體將長青永存。