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量子覺知手札／促銷
促銷就像電子的量子躍遷現象，給予足夠的動能就可能提升其能階，增加購買的動機。但是，它和躍遷的後續現象一樣，隨著能量的逐漸消散，電子會回到原位而買氣熱度也無法維持長久。此外，吸引人氣的高成本促銷會因被模仿而造成效果上的稀釋。
事實上，另一種長期耕耘式的口碑宣傳方式，雖然時間成本不低、不過它可造出如量子穿隧的現象，就是慢慢地將產品資訊滲透進人們的認知中，能跨過障礙並增加好感度。至於何者較佳，則端看如何操作了。
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