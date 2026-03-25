ESG最前線／RAG技術 提升AI應用價值

在製造業現場，環安衛（ESH）工作本質，往往不是「缺乏資料」，而是「資料太多」。從法規條文、SDS（安全資料表）、公司內部作業標準書，到稽核紀錄與教育訓練教材，這些資訊分散在不同系統與文件之中，且多數屬於企業內部規範，具有高度專業性與情境依賴性。在這樣的背景下，AI雖然能快速產出內容，但若缺乏正確的資料來源依據，很容易出現「看似合理、實則錯誤」的結果，反而增加判讀與修正的成本。

因此，近年來愈來愈多企業開始使用NotebookLM這類具備RAG（Retrieval-Augmented Generation，檢索增強生成）技術的AI工具。其核心概念並不複雜：在生成答案之前，先從使用者指定的資料來源中進行檢索，再根據這些「被驗證過的內容」來生成回應。換句話說，AI不再只是憑空「想答案」，而是「根據企業自己的知識庫來回答問題」。

以一個實際場景來看，當環安衛人員需要針對「特定化學品的儲存與操作規範」進行內部教育訓練時，過去往往需要同時查閱SDS、公司內部作業指引，以及相關法規條文，再整理成教材。不僅耗時，也容易因資料版本不同而產生落差。

如果導入NotebookLM，並將上述文件（例如SDS、公司SOP、毒化物管理辦法）作為資料來源上傳，使用者只需輸入問題，例如：「請整理本公司對於某化學品的儲存與操作重點，並轉換為教育訓練教材內容」，系統便會先從這些文件中擷取相關段落，再生成符合公司規範的說明內容。

這樣的過程有兩個顯著的改變。首先是速度。原本需要數小時甚至半天的資料蒐集與整理工作，可以在幾分鐘內完成初稿，大幅縮短作業時間。其次是正確性。由於生成內容是建立在企業已確認的文件之上，能有效避免AI「亂編」或引用錯誤來源的情況，降低風險。

再進一步來看，RAG的價值不只在於「查詢」，更在於「整合」。例如在進行內部稽核或法規符合性檢視時，常需要回答像是「目前公司對於高處作業的管理措施，是否符合最新法規要求？」這類跨文件、跨脈絡的問題。

傳統做法需要人工比對法規與內部制度，而透過NotebookLM，使用者可以同時匯入最新法規與公司內部文件，讓AI在同一個脈絡中進行比對與整理，快速指出可能的落差或須補強之處。

這種能力，對於人力有限但責任重大的環安衛部門而言，具有關鍵意義。它不僅讓資料「找得到」，更讓資料「用得好」。

從教育訓練教材製作、SOP優化，到稽核準備與風險分析，RAG技術都能成為一個可靠的輔助工具，協助人員將時間從「找資料」轉移到「做判斷」。

當然，這並不代表AI可以取代專業判斷。環安衛工作的核心仍在於經驗、現場觀察與風險意識。但透過像NotebookLM這樣的工具，企業可以建立一個以自身知識為基礎的AI助手，讓每一次分析與產出都更貼近實務、更具一致性。在數位轉型的浪潮中，真正的關鍵從來不是「用不用AI」，而是「如何讓AI用對地方」。