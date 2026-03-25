連鎖效應／六種激勵方式 拉攏員工的心

你是否也有這樣的經驗，「贏了道理，卻輸了情感」，人是情感的動物，道理從來不能說服人。

在利益交關時，我們心中是否也有這些不平之鳴？為什麼同仁不知用心？為什麼我道理說得愈多，卻和大家愈離心？為何每次績效考核後，就有同仁離職……？

少子化的年代，從學校開始減班縮編，企業又怎能置身事外？保持團隊戰力尚且不易，遑論能源源不斷建立梯隊，不缺人方能專注於經營，否則缺人就成為成長最大的障礙。

有老闆向我抱怨：明明都已經分紅入股了，為什麼仍舊沒有絲毫激勵效果，團隊還是一群綿羊……，深入瞭解發現公司尚在爬坡上升期，自然無紅可分，所謂股票等同壁紙，看得到吃不到。

企業現實的狀況拿不出實質的獎勵，難道績效考核就只是做做樣子嗎？其實可善用以下六種獎勵方式：

一、小確幸化整為零：一本書、一杯咖啡、一份餐點等，即時獎勵同仁良好的行為，可以化整為零，打造小確幸。

二、營造激勵的階梯：獎金再少，也可以區分階梯；搭配同仁績效考核評分，建立同仁對績效和激勵掛勾的認知。

三、被看見的高光時刻：同仁優秀的表現需要被看見，以具體的事實在集會中表揚同仁，讓貢獻被看見，樹立標竿學習的效果。

四、將錯誤歸咎於自己：團隊表現不佳，此時主管要有承擔的責任，絕不可把過錯都歸罪同仁，將對自己的提升方案，轉化為團隊共同努力的方向。

五、借力使力倍增激勵：供應鏈夥伴的禮品、贈品，或直接獎金的支持，都能成為激勵資源的出處，檢視供應鏈，打造倍增的激勵資源。

六、分享同仁優秀的故事：公司發展的歷程上，少不了同仁點點滴滴的投入，將這些事實化成一個個故事去分享，企業文化絕對不僅是老闆的創業史。

曾有一位創業者，創業第一年就把錢燒光了，但創業者平時很尊重員工，連工讀生也不例外，帶著他參加許多重要會議，培養見識重點指導，甚至在最後關頭舉債，只為籌措資遣費，此時這位工讀生敲門來問：「可以投資公司嗎？」因為這位夥伴家境優渥，手中有家裡定期贈與的理財基金，他不知道如何投資，但看到老闆的投入，深信他會成功，最終此筆投資回報數十倍。

尊重每一位夥伴，當心挫折時將過錯推給同仁，在頭頭是道的數落中，將團隊愈推愈遠。