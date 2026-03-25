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UPS啟用亞太區全新智慧物流中心 離桃機僅5公里

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
UPS 亞太區總裁 Wilfredo Ramos (中)、經濟部政務次長 江文若(右五)、桃園市市長 張善政(左五)，與應用材料集公司團副總裁Bob Davis(左四)，共同出席UPS桃園國際物流中心啟用典禮。業者／提供
UPS 亞太區總裁 Wilfredo Ramos (中)、經濟部政務次長 江文若(右五)、桃園市市長 張善政(左五)，與應用材料集公司團副總裁Bob Davis(左四)，共同出席UPS桃園國際物流中心啟用典禮。業者／提供

全球物流與供應鏈管理領導企業 UPS（NYSE: UPS）今日宣布正式啟用其在亞太地區規模最大、最先進的物流中心。

UPS 桃園國際物流中心（Taoyuan International Logistics Center, TILC）配備先進自動化技術、完整的加值服務，以及智慧倉儲管理解決方案，服務橫跨多元產業的客戶，協助其提升生產力、加快營運效率並強化供應鏈。

桃園國際物流中心距離台灣最大貨運機場桃園國際機場（TPE）僅 5 公里，並透過 UPS 每周往返台灣的 22 個航班，為客戶提供快速、無縫接軌的全球物流網路。

UPS 亞太區供應鏈解決方案總裁趙莉指出，「亞太地區的企業正積極把握各種機會，全面強化供應鏈的每一個環節。台灣在全球供應鏈中扮演關鍵角色，特別是在半導體製造及醫療科技等高價值產業領域。桃園國際物流中心正是為了因應客戶不斷變化的需求而打造，協助提升生產力與營運效率，同時賦予客戶靈活應對未來挑戰的能力」。

全球領先的半導體與顯示設備公司應用材料（Applied Materials）已將 UPS 桃園國際物流中心作為其亞太儲運中心。

應用材料集團副總裁暨台灣區總裁余定陸表示，「隨著 AI 推動全球半導體需求攀升，應用材料正持續提升供應鏈的速度與靈活性。UPS 桃園國際物流中心提供可擴充、具彈性且支援自動化的物流基礎，將支持應用材料推動區域成長的計劃」。

UPS 對桃園國際物流中心的總投資金額近 1 億美元。該中心總樓地板面積超過 81,000 平方公尺（870,000 平方英尺／約 24,500 坪），使 UPS 在台灣的倉儲規模增加超過一倍。其設施包括一支自主型移動機器人（Automated Mobile Robots, AMR）作業隊伍，可執行揀貨包裝及庫存管理等多項任務。

AMR的應用大幅提升倉儲效率。例如，客戶訂單送達桃園國際物流中心後，分揀與上架的作業速度比一般流程提升約 40%；同時，在相同空間內的貨物堆放量可增加至兩倍，揀貨錯誤率幾乎降至零。

趙莉補充，整體而言，導入 AMR 可使生產力大約提升一倍，同時大幅改善客戶體驗。客戶越快完成庫存處理、包裝與揀貨，就能越迅速回應其客戶的訂單需求，進而提升客戶滿意度。

桃園國際物流中心是 UPS 亞太區持續深耕亞太網路的最新投資成果，協助企業突破跨境貿易障礙，無縫接軌UPS全球智慧物流網路，實現業務成長。

UPS 在台灣為企業提供完整的端到端物流、數位化與供應鏈管理解決方案，網路覆蓋全球超過 200 個國家與地區，最快可於一個工作天內送達。

UPS 物流

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