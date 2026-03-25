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瑞普萊坊：首季商用市場交易破1066億創同期新高 工業地產至少夯5年

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
展望2026年商用市場，瑞普萊坊副總經理吳紘緒(右一)指出，在AI需求驅動下，看好國內工業土地、工業廠房至少還會熱五年，且商辦需求由北往南移，帶起台中、高雄辦公市場。瑞普萊坊顧問暨市場研究部總監江珮玉(左一)認為，商辦市場因今年起供給逐步爆量，市場將成兩極化發展，頂級商辦租金持續走高，舊辦公大樓則面臨降價壓力；右二為瑞普萊坊總裁曾東茂、左二為瑞普萊坊董事長劉美華。記者陳美玲／攝影
展望2026年商用市場，瑞普萊坊副總經理吳紘緒(右一)指出，在AI需求驅動下，看好國內工業土地、工業廠房至少還會熱五年，且商辦需求由北往南移，帶起台中、高雄辦公市場。瑞普萊坊顧問暨市場研究部總監江珮玉(左一)認為，商辦市場因今年起供給逐步爆量，市場將成兩極化發展，頂級商辦租金持續走高，舊辦公大樓則面臨降價壓力；右二為瑞普萊坊總裁曾東茂、左二為瑞普萊坊董事長劉美華。記者陳美玲／攝影

瑞普萊坊最新統計，截至3月25日止，今年第1季商用不動產成交額逾1,066億元，交易金額破紀錄，不僅超越去年同期1,053億元、年成長率1.23%，更創歷年單季同期新高，瑞普萊坊顧問暨市場研究部總監江珮玉預期，今年全年「AI供應鏈還是市場主力買盤」。

在成交金額方面，江珮玉指出，2025年工業地產成交占比達42%，表現最突出。

瑞普萊坊董事長劉美華指出，2025年國內商用不動產市場在歷經市場不確定因素上下動盪後，最終在AI產業供應鏈帶動下，走出「開高、走低、拉尾盤」的市場表現。

展望2026年商用市場，瑞普萊坊副總經理吳紘緒指出，在AI需求驅動下，看好國內工業土地、工業廠房至少還會熱五年，且商辦需求由北往南移，帶起台中高雄辦公市場。

吳紘緒表示，目前距中科較近的台中七期商辦交易行情，普遍落在每坪5、6字頭，每坪月租金多在1,000~1,500元行情；高雄辦公市場也急起直追，如預計今年底、明年初完工的「京城IFC」，每坪成交價在5、6字頭，為高雄商辦最高價。離高雄科學園區較近的北高雄，辦公室每坪月租金已攻上1,000~1,500元，南高雄則每坪每月租金不到1,000元。

瑞普萊坊顧問暨市場研究部總監江珮玉認為，AI趨勢下的下一階段是應用，軟體業有望接棒國內成長動能，數據中心或住宿型不動產將是買方分散投資的選項之一。

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