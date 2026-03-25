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創新平台／材料創新 助攻循環鞋零廢棄

經濟日報／ 李珣瑛

在全球每年逾1,500萬噸廢棄鞋材的壓力下，製鞋產業的淨零轉型已成迫切課題。工研院攜手知名製鞋集團旗下的MiDES Creation Center與積極推動永續球鞋的國際品牌ANIMA合作開發「4EVERLOOP低碳運動鞋」，主打全鞋單一聚酯材質、且可回收再製，然而，這項成果的起點，並不是為了做鞋。

工研院材料與化工研究所資深研究員吳晉安回憶，團隊原本專注於聚酯彈性體材料的開發，長時間累積學理基礎並建立技術平台。直到2019年，得知國內鞋業面臨回收再製的需求，這項原本在實驗室持續進化的材料技術，才有了明確方向。

該技術以紡織品、寶特瓶等回收聚酯料源為基礎，透過「一鍋法r-PET解聚與共聚製程」，以標靶醇解技術獲得PBT或PET寡聚物，並輔以生質料提煉單體（如PTMEG、Bio-PO3G）再進行共聚反應，最後開發出高分子量的低碳聚酯材料「r-TPEE」。

同時進一步藉由混煉配方與製程開發，成功發展多種規格的低EsteRe™材料，並完成中底與大底等鞋部件的加工性驗證。

吳晉安說，團隊透過超臨界物理發泡技術，開發出回彈率達68%的輕量化中底；並以射出成形製程，開發兼具止滑與耐磨特性的大底，使整體性能符合國際運動品牌的鞋材規格，讓4EVERLOOP低碳運動鞋和新鞋一樣好穿。

其中，大底的濕止滑性能最難突破！團隊初期開發時，濕止滑表現始終無法貼近市售運動鞋水準，為了提升性能，花了一年半時間反覆調整配方比例與混煉條件，最終第一代大底的濕止滑係數達到0.4以上，乾止滑係數達1.0，與市售運動鞋無異。

材料成功後，挑戰才正式開始。吳晉安坦言，材料性能到位，但設計感不足，也難以被市場接受。因而找上ANIMA設計運動鞋，MiDES Creation Center負責鞋部件開發、驗證、生產、全鞋組裝與測試驗證，工研院也將催生出新創公司安拓材料（ANTO MATERIALS），讓創新材料從實驗室走向市場。

目前4EVERLOOP低碳運動鞋已完成全鞋回收再製驗證，穿著使用後可在不拆分情況下，將整雙鞋直接絞碎回收，再製成下一代鞋產品，全鞋回收再製率超過50%，優於他牌概念鞋低於5%的水準，整體碳排放量較一般運動鞋降低逾70%，助攻鞋業零廢棄。

工研院 材料

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