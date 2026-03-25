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UPS啟用亞太區全新智慧物流中心 全力驅動客戶業務成長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
UPS 亞太區總裁 Wilfredo Ramos (左五)、經濟部政務次長 江文若(右四)、桃園市市長張善政(左四)，與應用材料集公司團副總裁Bob Davis(右三)，共同出席UPS桃園國際物流中心啟用典禮。圖／UPS提供
UPS 亞太區總裁 Wilfredo Ramos (左五)、經濟部政務次長 江文若(右四)、桃園市市長張善政(左四)，與應用材料集公司團副總裁Bob Davis(右三)，共同出席UPS桃園國際物流中心啟用典禮。圖／UPS提供

全球物流與供應鏈管理領導企業 UPS今日宣布正式啟用其在亞太地區規模最大、最先進的物流中心。

UPS表示，其桃園國際物流中心（Taoyuan International Logistics Center, TILC）配備先進自動化技術、完整的加值服務，以及智慧倉儲管理解決方案，服務橫跨多元產業的客戶，協助其提升生產力、加快營運效率並強化供應鏈。

桃園國際物流中心距離台灣最大貨運機場桃園國際機場（TPE）僅5公里，並透過 UPS 每週往返台灣的 22 個航班，為客戶提供快速、無縫接軌的全球物流網絡。

UPS 亞太區供應鏈解決方案總裁趙莉指出：「亞太地區的企業正積極把握各種機會，全面強化供應鏈的每一個環節。台灣在全球供應鏈中扮演關鍵角色，特別是在半導體製造及醫療科技等高價值產業領域。桃園國際物流中心正是為了因應客戶不斷變化的需求而打造，協助提升生產力與營運效率，同時賦予客戶靈活應對未來挑戰的能力。」

全球領先的半導體與顯示設備公司應用材料（Applied Materials）已將 UPS 桃園國際物流中心作為其亞太儲運中心。

應用材料集團副總裁暨台灣區總裁余定陸表示：「隨著 AI 推動全球半導體需求攀升，應用材料正持續提升供應鏈的速度與靈活性。UPS 桃園國際物流中心提供可擴充、具彈性且支援自動化的物流基礎，將支持應用材料推動區域成長的計劃。」

UPS 對桃園國際物流中心的總投資金額近 1 億美元。該中心總樓地板面積超過 81,000 平方公尺（870,000 平方英尺／約 24,500 坪），使 UPS 在台灣的倉儲規模增加超過一倍。其設施包括一支自主型移動機器人（Automated Mobile Robots, AMR）作業隊伍，可執行揀貨包裝及庫存管理等多項任務。

UPS強調， 在台灣為企業提供完整的端到端物流、數位化與供應鏈管理解決方案，網絡覆蓋全球超過 200 個國家與地區，最快可於一個工作天內送達。

UPS桃園國際物流中心正式啟用，為其在亞太地區規模最大的物流中心。可透過 UPS 每週往返台灣的 22 個航班快速且無縫連接 UPS 的全球網絡。圖／UPS提供
UPS桃園國際物流中心正式啟用，為其在亞太地區規模最大的物流中心。可透過 UPS 每週往返台灣的 22 個航班快速且無縫連接 UPS 的全球網絡。圖／UPS提供

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