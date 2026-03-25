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永立榮雙引擎帶動 細胞新藥與醫美保健並進…今明兩年營收都要倍增成長

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
永立榮生醫鐵三角，總經理黃效民（左起）、董事長簡奉任、營運長莊欣怡合影。記者謝柏宏／攝影
永立榮生醫鐵三角，總經理黃效民（左起）、董事長簡奉任、營運長莊欣怡合影。記者謝柏宏／攝影

永立榮（6973）25日表示，該公司憑藉全球領先的專利羊水幹細胞技術，獨創「大健康美」雙引擎商業模式，一方面發展細胞新藥，另一方面拓展醫美及保健食品市場，今、明連續兩年營運都有機會跨大步成長。法人推估，永立榮今年營收有望較去年成長1倍達1.6億元，明年要挑戰營收3億元以上的營收目標。

永立榮董事長簡奉任表示，永立榮雙軌並進發展策略，現階段營運先以營收成長為核心目標，透過多元通路與產品布局，帶動業績持續擴大。去年營收約八千多萬元，今年在三大動能推動下，有機會呈現倍數成長。

首先，永立榮透過合作夥伴麗豐-KY（4137）公司在大陸逾5,000個門市，導入外泌體相關產品，過去一年貢獻營收占比約五成。今年隨產品組合調整，占比約降至三分之一，並要開始導入保健食品，擴大銷售品項。

其次，永立榮也與合作夥伴推出以鹿茸多肽原料為基礎的系列產品，去年底上市後至今年2月底已累積銷售約4萬盒，應用涵蓋骨骼保健，並規劃延伸至眼睛與腦神經等領域，相關產品預計今年內陸續推出，貢獻營收成長，整體占比約三分之一。

第三，在通路拓展方面，公司導入結合社群與組織行銷的直銷模式，並串聯電商平台，強化市場滲透率，預期今年營收貢獻將達既有主要通路的一定規模。

簡奉任指出，上述三大動能合計將占今年營收約三分之二，其餘則來自東南亞市場布局，包括馬來西亞與新加坡等地。展望未來，公司將持續深化既有通路，同時拓展日本與東南亞市場，以支撐營收持續倍數成長目標。另公司目前帳上現金約6億元，資金水位穩定，並持續控管費用，朝轉虧為盈方向推進。

在新藥研發領域，永立榮營運長莊欣怡表示，該公司透過專利羊水幹細胞技術，首項產品為治療男性勃起功能障礙（ED）的新藥UA002，目前正在進行Phase 2a臨床試驗，預計收案10人，下一步要在明年啟動Phase 2b試驗，相關臨床試驗將在國內執行。

永立榮的UA002已獲台灣衛福部食藥署（TFDA）與醫藥品查驗中心（CDE）的專案輔導與指標案件認證等再生醫療雙輔導快速通關，公司也與國際法規單位FDA進行諮詢，並積極布局加拿大，與醫美集團VLSC合作插旗北美市場。

永立榮除了UA002之外，公司正在發展外泌體新藥UB003，目標是今年下半年向澳洲提出人體臨床申請（IND），正式展開人體臨床試驗。

永立榮表示，據國外研究機構Precedence Research報告指出，全球ED藥物市場規模預計從2025年至2034年以年複合增長率為8.69％的速度放大，至2034年將達約67.4億美元。另一研究報告Grand View Research指出，全球威而鋼（枸櫞酸西地那非）等PDE5i口服藥市場規模預計到2030年將達到27.65億美元。若再加上性健康補充劑市場規模，整體男性ED市場可觸及的範圍即高達百億美元以上的龐大商機。

展望2026年，永立榮表示，隨著UA002新藥臨床進度的推進，以及保養、保健品在市場的放量，永立榮大健康美雙引擎策略並進的綜效將全面顯現。永立榮將以「新藥研發推進、技術轉譯商業化、國際市場拓展」三箭齊發作為未來成長主軸。

在國內市場永立榮也將持續深化再生醫學技術於醫美與功能性保健領域的應用合作，透過i-ExoCraft™平台，結合更多各項自有品牌與ODM/OEM業務的商轉化全面展開，擴大市場滲透率。同時以東南亞市場為重要布局據點，包括目前旗下六款核心產品已順利取得馬來西亞輸入許可證，逐步建立區域通路與品牌合作體系，有望進一步優化營運結構，放大公司於全球再生醫學與高端健康產業的長期發展動能。

保健食品 營收

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