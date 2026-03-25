快訊

這桌能吃飽？高中畢旅桌菜被嫌「不如進香團」 照片曝光掀兩派論戰

「塑膠袋之亂」延燒…部分便當店不提供 登山團也呼籲山友須自備

元大金今晚7點半召開重訊記者會 總經理說明董事會重大決議

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火掀半導體斷「氣」疑慮 液空：持續監控情勢、布局多元化來源

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
法商液空集團（Air Liquide）執行委員會成員暨電子事業線負責人Armelle Levieux（中）及經營團隊於台中新廠落成典禮後接受媒體訪問。記者任君翔／攝影
法商液空集團（Air Liquide）執行委員會成員暨電子事業線負責人Armelle Levieux（中）及經營團隊於台中新廠落成典禮後接受媒體訪問。記者任君翔／攝影

中東戰火引發市場關心半導體原料供應危機，工業氣體大廠液空集團（Air Liquide）25日舉行在台首座先進材料廠落成典禮，集團表示，持續監控、跟進情勢，並與客戶保持聯繫，並盡力布局多元化的原料來源。

液空表示，氦氣為半導體等多項產業關鍵原料，而卡達能源日前宣布不可抗力，該國氦氣產量約占全球三分之一；目前公司已持續監控供應情勢，並與客戶保持密切聯繫，以確保最適分配；並強化多元供應，確保客戶的供應安全。

此外，液空也強調，多年前已經致力尋求氦氣供給的多元化來源，並在德國建了一個地窖儲存氦氣。持續盡力確保產品供應的安全。

液空表示，客戶需求持續升級，從一開始對氮氣、氧氣、氬氣用量需求大，接下來除了量之外，對質的要求也愈來愈嚴謹。

地緣政治緊張升溫，液空也加速多元、在地化布局，力求縮短供應距離。液空說明，10多年前氣體產業多是以美、日為生產中心，再將產品輸送至不同的市場；但近年來由於地緣政治益發動盪，客戶希望供應商靠得愈近、他們愈安心，因此加碼投資世界各國廣設廠房。隨著亞洲已成為全球半導體的重中之重，集團近年亦持續在台灣、日本、南韓及新加坡等地強化布局，採取「跟隨客戶」策略，就近提供產品與服務。

液空表示，台中新廠為該集團在全球第11座先進材料生產基地，占地2萬平方公尺。該集團目前已擁有54座專門服務半導體客戶的設施；而此次落成的廠房，是液空集團在台灣首座大規模生產先進沉積與蝕刻材料的基地。

針對台中廠布局，液空說明，台中已具備材料中心、也有特殊氣體的據點，現在就缺先進材料廠；此外台中亦鄰近重要客戶。此次設廠，有助整合既有資源並發揮綜效。

台中 地緣政治

延伸閱讀

法國液空集團主管：中東衝突導致氦氣短期供應不足 將從別處調貨

液空集團在台首座先進材料廠落成 布局 ALD 前驅物、強化在地供應鏈

台化4月減產預警恐斷料 將優先供應內銷、合約客戶

金融時報：全球液化天然氣 瀕臨「供應懸崖」

相關新聞

臺師大攜手雲林縣政府推動 AI 治理 打造可信任智慧治理模式

臺灣師範大學25日與雲林縣政府簽署「AI倫理與治理合作備忘錄（MOU）」。臺師大校長宋曜廷與雲林縣長張麗善共同代表，雙方結合學術研究與地方實務，推動AI治理制度建構與教育應用，建立兼具效率、安全與信任的治理模式。

巨大期望6月解除暫扣令 銷美回復正常

巨大（9921）董事長劉湧昌25日表示，針對暫扣令（WRO）巨大快速回應美國海關及邊境保護局（CBP）對巨大的相關要求，目前對方正就巨大所提出的相關報告進行審閱，巨大期望6月可以有結果。

陽明法說會／中東戰火全球運力減少近1.5% 4月航商喊漲

陽明海運（2609）25日舉行法說會，中東戰事對於全球的運力影響已達1.5%，受到此事件影響，南亞和歐洲已經開始發生塞港情況，4月各大海運公司都會推動調價計畫，隨著戰事擴大，全球船舶、貨櫃調度難度拉高，不排除塞港效應將擴散至遠東航線。

高市府標售五筆土地 仁武、近高雄大學土地搶手 市庫入帳17億元

高雄市府地政局今天舉辦第1季開發區土地標售，5標5筆土地全部完售，其中仁武區第96期、100期重劃區，以及高雄大學區段徵收區買氣最佳，高雄大學的1081坪土地吸引3人投標，最後以每坪 88.2萬元、總價9億5339萬元標脫。地政局統計，總標售金額為新台幣 17億3605萬餘元。

桃市大溪、新屋首座社宅啟動 張善政：拚2030年完工

桃市府積極興建社宅，市長張善政今天在市政會議宣布，大溪區「埔頂社宅」及新屋區「高洲段社宅」即將正式啟動，分別為兩區首座社會住宅，大溪案預計今年底開工、新屋案預計2027年開工，兩處皆規畫2030年完工。

千萬元內買得到雙北電梯宅！中和景平買氣最旺 淡水這裡入手不用700萬

永慶房產集團盤點新北市近一年電梯大樓熱門交易路段，其中中和區景平路以124件交易量奪冠，板橋區民生路三段與汐止區福德一路分居二、三名；此外，淡水區共有四條路段進榜，其中學府路平均總價僅625萬元，是榜上價格最親民的路段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。