中東戰火掀半導體斷「氣」疑慮 液空：持續監控情勢、布局多元化來源

中東戰火引發市場關心半導體原料供應危機，工業氣體大廠液空集團（Air Liquide）25日舉行在台首座先進材料廠落成典禮，集團表示，持續監控、跟進情勢，並與客戶保持聯繫，並盡力布局多元化的原料來源。

液空表示，氦氣為半導體等多項產業關鍵原料，而卡達能源日前宣布不可抗力，該國氦氣產量約占全球三分之一；目前公司已持續監控供應情勢，並與客戶保持密切聯繫，以確保最適分配；並強化多元供應，確保客戶的供應安全。

此外，液空也強調，多年前已經致力尋求氦氣供給的多元化來源，並在德國建了一個地窖儲存氦氣。持續盡力確保產品供應的安全。

液空表示，客戶需求持續升級，從一開始對氮氣、氧氣、氬氣用量需求大，接下來除了量之外，對質的要求也愈來愈嚴謹。

地緣政治緊張升溫，液空也加速多元、在地化布局，力求縮短供應距離。液空說明，10多年前氣體產業多是以美、日為生產中心，再將產品輸送至不同的市場；但近年來由於地緣政治益發動盪，客戶希望供應商靠得愈近、他們愈安心，因此加碼投資世界各國廣設廠房。隨著亞洲已成為全球半導體的重中之重，集團近年亦持續在台灣、日本、南韓及新加坡等地強化布局，採取「跟隨客戶」策略，就近提供產品與服務。

液空表示，台中新廠為該集團在全球第11座先進材料生產基地，占地2萬平方公尺。該集團目前已擁有54座專門服務半導體客戶的設施；而此次落成的廠房，是液空集團在台灣首座大規模生產先進沉積與蝕刻材料的基地。

針對台中廠布局，液空說明，台中已具備材料中心、也有特殊氣體的據點，現在就缺先進材料廠；此外台中亦鄰近重要客戶。此次設廠，有助整合既有資源並發揮綜效。