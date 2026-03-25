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臺師大攜手雲林縣政府推動 AI 治理 打造可信任智慧治理模式

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
臺灣師範大學校長宋曜廷（左）25日與雲林縣長張麗善（右）簽署「AI倫理與治理合作備忘錄（MOU）」。臺師大將與雲林縣政府結合學術研究與地方實務，推動AI治理制度建構與教育應用，建立兼具效率、安全與信任的治理模式。臺灣師範大學／提供
臺灣師範大學校長宋曜廷（左）25日與雲林縣長張麗善（右）簽署「AI倫理與治理合作備忘錄（MOU）」。臺師大將與雲林縣政府結合學術研究與地方實務，推動AI治理制度建構與教育應用，建立兼具效率、安全與信任的治理模式。臺灣師範大學／提供

臺灣師範大學25日與雲林縣政府簽署「AI倫理與治理合作備忘錄（MOU）」。臺師大校長宋曜廷與雲林縣長張麗善共同代表，雙方結合學術研究與地方實務，推動AI治理制度建構與教育應用，建立兼具效率、安全與信任的治理模式。

宋曜廷表示，臺師大發展為綜合型大學，在科技能力之外，更重視AI時代中「人」的角色。學校以「驗、用、教」為核心，強調在制度上驗證AI風險、在實務中善用技術，並透過教育培養學生的判斷力與倫理意識。他進一步說明，「驗、用、教」意指AI科技須先經過倫理與風險的檢驗，確保其應用之安全性與適切性，並在此基礎上加以推廣與使用，同時透過教育體系教導正確的使用方式與判斷能力。他指出，AI不僅是科技議題，更涉及教育、治理與公共信任，若缺乏適當引導，過度依賴工具可能影響學習深度，因此教育應在效率與思考能力之間取得平衡。

他強調，AI具有雙面性，從醫療到教育皆可能帶來風險與影響，因此治理架構必須以人為本，整合科技與人文視角，並結合社會情緒學習（SEL）等品德教育，培養具備責任感與判斷能力的公民。

臺師大指出，本次合作由「AI倫理與治理中心計畫」統籌推動，該中心為全國少數獲教育部國科會認證之AI治理平台，聚焦倫理審驗、風險治理與人才培育，致力於回應AI對教育與社會帶來的挑戰。

雲林縣長張麗善表示，智慧科技發展除創新應用外，更需重視倫理規範與品格教育。縣府積極推動AI於教育與智慧城市中的應用，包括智慧黑板、AI雙語學習Ｚㄤa工具及外籍師資資源，協助偏遠與弱勢學生提升學習機會。她強調，AI導入須搭配明確制度與操作原則，才能在提升效率的同時兼顧教育品質與公平性。

臺師大「AI倫理與治理中心計畫」主持人王維菁表示，雙方將從五大面向推動合作，包括建置AI治理機制、深化教育應用、推動倫理素養教育、建立AI產品審查制度，以及促進風險資訊交流，逐步累積在地治理經驗。

宋曜廷表示，此次合作將AI倫理與治理帶入地方實踐，未來臺師大將持續整合跨域專業，促進研究成果與政策實務接軌，強化臺灣AI治理發展基礎。

教育 國科會 教育部

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